Спортдиректор «Оренбурга» Андреев подтвердил переговоры главного тренера Лички с «Краснодаром»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил интерес «Краснодара» к главному тренеру команды Марцелу Личке и сообщил, что чех ведет переговоры с кубанским клубом.

Ранее Андреев в интервью «Чемпионату» заявил, что Личка — не раб «Оренбурга». По его словам, клуб не собирается удерживать чешского тренера от перехода в «Краснодар».

«Да, «Краснодар» действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в «Краснодар». Есть контракт, проект и самое главное – человеческие отношения. Не хотелось бы, что тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Мы хотим, чтобы Марцел остался в «Оренбурге», — Дмитрий Андреев.

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