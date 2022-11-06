Фарке не заинтересован в трансфере Сперцяна в гладбахскую «Боруссию»
Как стало известно, главный тренер «Боруссии» Менхенгладбах Даниэль Фарке не заинтересован в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ранее об этом сообщали СМИ.
Фарке работал со Сперцяном короткий промежуток времени в «Краснодаре». После 24 февраля немецкий тренер покинул «Краснодар» и вернулся на родину. А уже летом возглавил команду из Менхенгладбаха.
«Фарке не интересует Эдуард Сперцян. Это все слухи, не имеющие под собой никакого основания», — сказал источник.
Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего армянского футболиста в €9 млн.
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