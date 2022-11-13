Тренер «Оренбурга» Личка предположил, за счет чего можно обыграть «быков»:

«Команда «Краснодар» играет по схеме 4-3-3. У них игроки, которые хорошо работают с мячом, любят владеть мячом. У них хорошая скорость впереди. Как их обыграть? Очень просто — играть агрессивно, как с «Факелом». Использовать быстрые контратаки, открытые пространства в их обороне, потому что они тоже будут атаковать через фланги — могут появляться свободные зоны»

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