Михайло Баньяц рассказал, что должен был исполнять второй пенальти в матче против «Факела»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, что должен был исполнять второй пенальти в матче 16‑го тура МИР РПЛ против «Факела», который в итоге не реализовал защитник «быков» Кристиан Рамирес.

Встреча команд, прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 3:3. При счете 3:1 в пользу «Краснодара» Рамирес не забил пенальти, Баньяц в концовке первого тайма отличился с 11‑метровой отметки.

— Почему не удалось удержать игру под контролем?

— Не знаю, что произошло. Это футбол. У нас был хороший результат, был пенальти, его мы не забили. Это большая проблема. У «Факела» хорошие фанаты, это очень важно, но я правда не знаю, что случилось.

— Вы забили первый пенальти, но не стали бить второй. Почему?

— Не знаю. Кристиан Рамирес сказал мне, что пробить должен он.

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