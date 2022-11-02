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Сафонов оценил идею проведения матча между сборной России и командой легионеров РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил идею проведения матча между национальной сборной России и сборной легионеров премьер-лиги.

«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда они будут действовать немножко непонятно. Но, если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше»

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