Владимир Сычевой может оказаться в «Краснодаре»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой может сменить команду предстоящей зимой. Один из лучших бомбардиров текущего чемпионата России привлек внимание сразу нескольких клубов РПЛ, в частности, «Краснодара».

Руководство «быков» считает, что Сычевой впишется в игроку команды и готовится провести предварительные переговоры по его трансферу.

Сам Сычевой также готов сменить клуб, а «Оренбург» не собирается удерживать своего лидера и отпустит его за разумную финансовую компенсацию.

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