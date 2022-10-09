Агент Алонсо: По состоянию на сегодня Хуниор зимой вернется в Россию

Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» заявил, что его клиент намерен вернуться в РПЛ. Возвращение ожидается в январе следующего года.

В марте «Краснодар» приостановил контракты сразу с рядом легионеров. В их число вошел и 29-летний парагвайский защитник Хуниор Алонсо, уехавший в «Атлетико Минейро». Его соглашение с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2022 года. «РБ Спорт» связался с агентом Диего Серрати, представляющим интересы Алонсо, и узнал, что игрок намерен делать после указанного срока.

«По состоянию на сегодня Хуниор вернется в Россию зимой», — заявил Серрати.

Напомним, Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в январе этого года, однако покинул Россию, так и не проведя ни одного официального матча в составе «быков».

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