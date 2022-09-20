«Шапи — настоящая футбольная звезда, нам повезло». Что говорят болельщики израильского «Хапоэля» об воспитаннике «Краснодара»

Эти летом воспитанник «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманов перешел в израильский «Хапоэль». Нападающий уже успел провести 8 матчей в которых он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Вот что говорят болельщики израильского «Хапоэля» об игре Шапи Сулейманова:

— Он вступил в игру во втором тайме, но успел хорошо себя зарекомендовать.

— Шапи не выпустить в старте? Это ни в какие рамки.

— С Шапи нам очень повезло.

— Он великолепен, но Сулейманову не с кем отыгрываться. Нет адресатов для передач.

— Шапи — настоящая футбольная звезда, нам повезло.

— Его не хватало в старте, не понимаю тренера.

— Не перехвалите.

— Он на ступень выше по уровню, чем все остальные.

— Бросается в глаза его скорость.

— Всех игроков, кроме Шапи, можно выкинуть на помойку.