«Шапи — настоящая футбольная звезда, нам повезло». Что говорят болельщики израильского «Хапоэля» об воспитаннике «Краснодара»

Эти летом воспитанник «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманов перешел в израильский «Хапоэль». Нападающий уже успел провести 8 матчей в которых он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.
Вот что говорят болельщики израильского «Хапоэля» об игре Шапи Сулейманова:
— Он вступил в игру во втором тайме, но успел хорошо себя зарекомендовать.
— Шапи не выпустить в старте? Это ни в какие рамки.
— С Шапи нам очень повезло.
— Он великолепен, но Сулейманову не с кем отыгрываться. Нет адресатов для передач.
— Шапи — настоящая футбольная звезда, нам повезло.
— Его не хватало в старте, не понимаю тренера.
— Не перехвалите.
— Он на ступень выше по уровню, чем все остальные.
— Бросается в глаза его скорость.
— Всех игроков, кроме Шапи, можно выкинуть на помойку.
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