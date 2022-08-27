Глушенков мог перейти в «Краснодар», но в последний момент «быки» передумали брать нападающего

«Очень повезло самарским «Крыльям». Ещё пару дней назад команда могла потерять основного нападающего Максима Глушенкова. Форвардом очень плотно интересовался «Краснодар», и все шло к тому, что Макс сменит команду (в контракте прописана фиксированная сумма выкупа). Но на радость самарским болельщикам в последний момент краснодарцы передумали брать напа» - телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

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