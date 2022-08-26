«Краснодар» работает над двумя трансферами: футболист в центр поля и крайний полузащитник

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» не завершил свою трансферную кампанию на вход. На данный момент клуб работает над потенциальными трансферами.

Напомним, что летнее окно закроется 8 сентября.

«Думаю, что один-два новых футболиста появятся в «Краснодаре», — сказал собеседник «РБ Спорт».

Речь идет об игроке в центр поля и крайнем полузащитнике.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Свой следующий матч «быки» проведут на выезде против «Торпедо».

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