Вячеслав Литвинов поделился мнением о старте сезона-2022/2022 для «быков».

«Не скажу, что меня можно назвать опытным игроком, потому что опыт приходит с каждым матчем. Каждый из молодых игроков, который играет сейчас в «Краснодаре», переступил через каждую ступень: Вторую лигу, ФНЛ. Теперь мы играем в РПЛ. Когда за спиной будет много игр за «Краснодар», тогда можно будет говорить, что я опытный игрок, но пока — нет. Цели на сезон? У нас нет цели быть в пятёрке, четвёрке, десятке.

Для нас цели всегда максимальные. На каждую игру мы выходим с целью победить. Мы готовимся к играм, чтобы выигрывать их. Нам нет разницы, кто против нас играет: какие фамилии, какие команды. Мы просто выходим на поле и играем в футбол».