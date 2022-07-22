«Интернасьонал» выкупит Вандерсона у «Краснодара»

«Интернасьонал» собирается выкупить Вандерсона у «Краснодара». В контракте есть сумма выкупа 4.5 млн евро, которая станет обязательным, если игрок проведет 60% игр в составе бразильского клуба.

«Интернасьонал» не стал пользоваться опцией ФИФА и продлевать аренду до следующего лета, считая это риском, ведь в таком случае нынешнее соглашение с «Краснодаром», по которому есть фиксированная сумма выкупа, окажется недействительным. Сам игрок хочет остаться и чувствует себя в Порту-Алегри как дома.

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