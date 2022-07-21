Президент «Бачки Тополы» рассказал, какие европейские клубы проявляли интерес к Баняцу

Президент сербского клуба «Бачка Топола» Сабольч Палаги в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир рассказал, какие клубы интересовались Михайло Баняцем.

«Интерес к Баняцу был огромен в предыдущие несколько лет и особенно возрос сейчас, в это трансферное окно. Речь идет об одном из лучших игроков Суперлиги Сербии, к которому проявляли интерес «Андерлехт», «Славия Прага», «Динамо Загреб», «Ференцварош». Для нашего клуба этот трансфер стал самым крупным, но он был ожидаемым. Учитывая, что мы вложили несколько миллионов евро в нашу футбольную академию и стадион, наш клуб растет день ото дня. Между этими двумя клубами есть много общего. Наш клуб выступает в национальном чемпионате Сербии, как и «Краснодар» в чемпионате России. Мы с нетерпением ждем и дальнейшего сотрудничества с ФК «Краснодар».

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