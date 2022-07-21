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Президент сербского клуба «Бачка Топола» рассказал, как состоялся переход Михайло Баняца в «Краснодар»

Президент сербского клуба «Бачка Топола» Сабольч Палаги в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир рассказал, как состоялся переход полузащитника команды Михайло Баняца в «Краснодар». 22-летний футболист подписал контракт с российским клубом сроком до июня 2026 года. «Краснодар» проявил интерес к Баняцу две недели назад. Сразу после этого между двумя клубами начались интенсивные переговоры. Нам очень понравилась философия ФК «Краснодар». Также в ходе переговоров мы получили положительные впечатления от президента клуба. В конце концов мы очень быстро пришли к соглашению.

Баняц был лучшим игроком в нашей команде. Мы очень гордимся им, и нам будет его не хватать. С другой стороны, у нас есть еще несколько талантливых игроков, членов сборной Сербии, которые в один прекрасный день могли бы пойти по пути Баняца. Мы желаем ему больших успехов в карьере, как и «Краснодару» в соревнованиях»

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