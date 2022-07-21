Крыховяк, вернувшись в «Краснодар», не общался с партнерами по команде. Игрок уезжал в Саудовскую Аравию, не попрощавшись Матч ТВ стали известны подробности возвращения в Россию польского полузащитника Гжегожа Крыховяка. В конце июня хавбек вернулся в расположение российского клуба. Он провел вместе с командой ряд тренировок и поучаствовал в одной контрольной игре. По данным Матч ТВ, на протяжении этого времени Крыховяк не общался с партнерами по команде. А когда были согласованы условия перехода из «Краснодара» в саудовский «Аль-Шабаб», уехал, не попрощавшись. В составе клуба из Саудовской Аравии поляк проведет весь следующий сезон.

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