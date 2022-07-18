Кайо из-за травмы пропустит пять недель. У игрока «Краснодара» было подозрение на разрыв крестообразных связок

Защитник «Краснодара» Кайо выбыл на долгий срок из-за повреждения, полученного перед началом сезона-2022/23.

10 июля Кайо из-за травмы покинул поле по ходу товарищеского матча против «Ростова» (2:1). Предполагалось, что у игрока может быть разрыв крестообразных связок колена, однако это не подтвердилось. По данным «Матч ТВ», бразилец пропустит пять недель.

Кайо выступает за «быков» с 2019 года. В минувшем сезоне он сыграл 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2024 года.

В стартовом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Факелом» (2:2).

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