Появился дизайн домашней формы «Краснодара» на сезон-2022/2023

«Краснодар» опубликовал дизайн домашней формы на сезон-2022/2023

«В сезон своего 15-летия ФК «Краснодар» представляет новый диджитал-дизайн. Выдержанный в строгих классических тонах стиль, опирается на традиционные цвета клуба. Юбилейный сезон клуб встречает возвращением к истокам: чёрно-зелёный ромбовый узор положен в основу клубной эмблемы. С ней команда стартовала в профессиональном футболе в 2008 году и продолжает выступать сегодня. В основе фирменного стиля лежит клетка – классический паттерн. Обновлённый единый визуальный стиль используется в игровой форме, полиграфической продукции, медиаконтенте, документации и объектах клубной инфраструктуры. Сохранение открытости и простоты восприятия – основные задачи обновленного стиля. Слоган сезона – «Время быков». Он отражает амбициозность клуба в достижении максимального результата, базисом для которого является собственная система воспитания новых поколений футболистов».

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