Баньяц может дебютировать за «Краснодар» в матче против «Спартака»

Автор телеграм-канала «Осторожно! Возможно инсайд» Кирилл Радченко рассказал, когда Баньяц может дебютировать за «Краснодар»: «На поле он сможет появится против «Спартака», все формальности должны быть улажены к тому времени».

Ожидается, что уже завтра Баньяц будет на трибунах наблюдать за игрой «Краснодара» против «Факела».

А пока предлагаю ознакомиться с его цифрами, которые молодой талант продемонстрировал в Сербии в прошлом сезоне: ⮕ 30 матчей ⮕ 6 голов ⮕ 9 голевых передач ⮕ 50 проникающих передач ⮕ 21 ключевая передач ⮕ 200 передач в финальную треть поля ⮕ 10 предголевых передач ⮕ 132 обводки. Источник