«Вау, это моя команда». Пеп подслушал в самолете игроков «Сити» – говорили о следующем сопернике

Разговоры людей, выигравших все.

«Ман Сити» в отличном настроении: вернулся с победного КЧМ-2023 и сразу выиграл в АПЛ – непростые 3:1 с «Эвертоном».

После матча Пеп Гвардиола дал интересную деталь про футболистов: «Я подслушал игроков в самолете. Они этого не видели и начали говорить про «Эвертон». За три дня до матча! Я подумал: «Вау, это моя команда».

Испанец аргументировал: «Когда столько выигрываешь, случаются спады. В этом сезоне у нас было много проблем. Из последних 12-13 матчей мы проиграли один – заслуженно. В остальных мы сыграли хорошо.

Мне нравится, что у игроков сохраняется желание попробовать снова. Они не говорят о том, настолько хороши, а думают о следующем матче».

«Ман Сити» и правда лихорадит в этом сезоне

После требла спад манчестерцев был предсказуем. Учитывая то, что за последний год они выиграли вообще все – кроме Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Со второго начался сезон-2023/24: поражение по пенальти от «Арсенала» при не самой выдающейся игре и третий подряд упущенный Суперкубок Англии.

В других турнирах поперло сразу: выигранный Суперкубок УЕФА против «Севильи», победы в шести турах АПЛ подряд и успешный старт в ЛЧ. После этого снова спад: три поражения в четырех матчах во всех турнирах (0:1 от «Ньюкасла» в Кубке лиги, 1:2 от «Вулверхэмптона» и 0:1 от «Арсенала» в лиге). Такой серии не было с апреля 2018-го.

Дальше еще один успешный период: пять побед подряд над «Брайтоном», «Янг Бойз» (дважды), «МЮ» и «Борнмутом». Показалось, что все проблемы позади, но в следующих трех турах – три ничьих с «Челси», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Команду Гвардиолы начали обвинять в самоупоении, Пеп защищался в мощном монологе: «Знаю своих игроков, вижу их работу – мы делаем невероятные вещи. У меня есть ощущение, что если мы продолжим играть на том же уровне – снова выиграем АПЛ.

Вижу свою команду: как она бьется, как прессингует, как не сдается до конца и как расстраивается, когда пропускает. Поэтому у меня нет такого ощущения. Может, я неправ, а эксперты видят то, чего не вижу я. Но у меня такого ощущения по-прежнему нет».

При этом тренер тоже указывал на то, что спад может быть связан с частыми победами команды: «Конечно, иногда мы реагируем неидеально – и да, это происходит после требла и трех выигранных чемпионатов подряд. Иногда нужно агрессивнее атаковать и защищаться при подаче с фланга. Все проявляется в мелких деталях. Они всплывают, потому что мы многое выиграли».

После этого «Ман Сити» влетел 0:1 «Астон Вилле». Тренер воспринял это как очередной вызов: сказал, что всем нужна встряска, и признал кризис. А еще скалился и гладил себя.

Теперь, кажется, команда идет на поправку: четвертое место, пять побед в шести матчах во всех турнирах и ничья с «Кристал Пэлас» (упустили победу на последних секундах). А еще победный выезд в Саудовскую Аравию на КЧМ-2023 – 7:0 в двух играх и уверенный титул. Отдельный трофей – долгожданное возвращение Кевина де Брюйне в ближайшее время.

Самое время для возвращения на вершину.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Michael Regan