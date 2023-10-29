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«Барсу» погубило проклятие Джаггера? Да, есть и такое!

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На класико интересно не только на поле – на трибуне стадиона «Монжуик» заметили самого Мика Джаггера.

Мик был в компании басиста Rolling Stones Ронни Вуда. 

Позировали на трибуне на фоне логотипа группы – это часть рекламной акции Spotify. Продвигают первый за 18 лет альбом легендарного музыкального коллектива.

Сверхпопулярное лого Rolling Stones с языком и на особой форме «Барселоны» – под класико.

Матчи с «Реалом» – повод для креатива.

Такие же получили и Джаггер, Вуд и Кит Ричардс.

Самое забавное, что фанаты тоже вписались в спонсорскую историю – «язык» появился в виде баннера на трибуне.

Был и язык в цветах «Барселоны». 

Джаггер – большой фанат «Арсенала» – в класико наверняка болел за «Барселону».

Вот как расстроился после первого гола Джуда Беллингема.

После второго не показали, но вы только представьте, какие там чувства.

В целом-то исход класико был предсказуем, когда стало ясно, что на матче будет Мик.

Про футбольное проклятие Джаггера ходят легенды: например, команда, за которую он болеет на чемпионате мира, неизменно проигрывает.

Все началось с ЧМ-1998 – тогда рок-н-рольщик доехал до матча Англии с Аргентиной. Болел, конечно, за своих: увидел удаление Дэвида Бекхэма и поражение в серии пенальти. Проклятие продолжалось на большинстве чемпионатов мира.

В 2014-м Мик болел за Бразилию в полуфинале против Германии. Вы помните, чем это закончилось. Бразильские фанаты тогда закидали соцсети Джаггера оскорблениями. Мик лишь отшучивался в твиттере: «Я согласен взять на себя ответственность за первый гол Германии. Но не за остальные шесть».

Казалось, что на Евро-2021 Джаггер разбил проклятие. Приехал на полуфинал Англии с Данией – англичане выиграли и вышли в финал (правда, там проиграли, но вроде бы без Мика).

Если кто и успел подумать, что черная метка распространяется только на чемпионаты мира – нет. «Барселона» вела полтора тайма, но отдала класико в концовке.

Джаггер – мощнейший дед. Заменил наркотики сексом и в 80 лет наматывает 16 км за концерт

«Реал» выцарапал класико! Дубль у Джуда – после массового помутнения

Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, Gabriel BOUYS / AFP; instagram.com/fcbarcelona; Gettyimages.ru/Alex Caparros, Eric Alonso

12 комментариев

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Agent Smith
Топ проклятий:
3.Джаггер.
2.Дрейк.
1.Черданцев.
+23
0
+23
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Mbest77
Ответ Agent Smith
Топ проклятий: 3.Джаггер. 2.Дрейк. 1.Черданцев.
Если Черданцев скажет что Барселона обыграет Шинник, а на матче будут Джаггер и Дрейк в футболке Барсы, то можно квартиру ставить на Шинник
+13
0
+13
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Michael_the_creator
2 раза кончили на барсу получается
Как на лого
+3
0
+3
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vulturecrow
такое "проклятие" работает для любого фаната сборной Англии. и абсолютного большинства других сборных, за редким исключением.
+2
0
+2
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Роман
Ищите отмазки во всем, только не в игре)
+2
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Syndycate
Новой оправдание для гения Хави подъехало)
+2
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Горькие слёзы Моуриньо
Что мешает Барсе по версии Хави - солнце, высокая трава, невезение, судейство и теперь еще Мик Джаггер
+2
0
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brace
Ха ха, интересный факт, но это притянуто за уши конечно)
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Lifar Skladchikov
Ответ Mbest77
Если Черданцев скажет что Барселона обыграет Шинник, а на матче будут Джаггер и Дрейк в футболке Барсы, то можно квартиру ставить на Шинник
Первый матч той самой СуперЛиги должен быть именно таким!
+1
0
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Игорь Новиков
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Что мешает Барсе по версии Хави - солнце, высокая трава, невезение, судейство и теперь еще Мик Джаггер
Ещё везучий Беллингем, к которому мяч все время отскакивает и сваливается)))
0
0
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