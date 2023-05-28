А потом АПЛ их запретила.

«Ман Сити» отпустил в «Лестер» ассистента Гвардиолы Энцо Мареску, но клуб-чемпион нашел, чем ответить: в обратном направлении последовал знаменитый агроном «лис» Джон Ледвидж!

Кажется, в мире агрономов он Гвардиола.

Из-за Ледвиджа АПЛ запретила рисунки на газонах: судьи жаловались, что они мешает фиксировать офсайды

Джон прославился в чемпионский и постчемпиноский сезон «Лестера»: домашнее поле команды превращалось в настоящее произведение искусства.

Тут и эмблема с кругами.

И ромбики.

Другие ромбики (откуда он тогда знал, что «Лестер» сыграет со «Спаратком»?).

Звезды.

Цветочки мака в честь 11 ноября – дня памяти павших в Великобритании.

К разочарованию «Лестера» и болельщиков, красота закончилась перед сезоном-2017/18 – АПЛ запретила творчество на полях. Из-за пожеланий лайнсменов: при традиционной разметке проще видеть офсайды.

Порадовать узорами зрителей на «Этихаде» у Ледвиджа не получится. Но ему есть что предложить клубу и помимо этого.

Ледвидж проработал в «Лестере» почти 10 лет. Он меняет отрасль: создал Академию спортивного газона, а его команда выросла с шести до более 50 человек

Джон с детства мечтал стать футболистом, играл в воротах, но из-за пухловатости и небольшого роста быстро понял, что профессиональная карьера маловероятна.

Юный Ледвидж все равно очень хотел попасть на газон родного «Ковентри», поэтому с 13 лет преследовал агронома команды: «Я готовил чай, подметал, делал буквально все, чтобы иметь хоть какую-то связь с клубом».

В «Ковентри» оценили старания парня и вскоре написали ему письмо – позвали помочь с уходом за полем. Новое дело так завлекло Джона, что он даже не сомневался, чем будет заниматься после школы. Уже в 19 лет Ледвидж стал заместителем главного агронома в «Ковентри».

В 22 года перебрался в «Астон Виллу», но ненадолго: уже через 14 месяцев его бывший руководитель ушел из «Ковентри», поэтому Джона позвали в родной клуб главным! В то время он был самым молодым главным агрономом в Английской футбольной лиге (EFL).

Однако у Ледвиджа вскоре появилась еще одна амбиция – попасть в Премьер-лигу до 30 лет. И он пришел к цели досрочно – в 28 лет! «Лестер» пригласил его в январе 2014-го, а весной агроном вышел вместе с клубом в АПЛ.

В мире футбольных газонов Ледвидж – Гвардиола! Выстраивает систему, которая помогает развиваться его последователям. Для этого он создал Академию спортивного газона.

«Я хочу, чтобы люди росли и развивались, когда приходят работать на нас, и я стремлюсь создать правильную культуру в моем отделе, что означает, что мы можем удерживать хороших людей, а также кормить отрасль талантами, которые прошли через нашу систему, – говорил Ледвидж в интервью Behind Sport в 2022-м. – Нас очень мотивирует то, какое влияние Академия спортивного газона может оказать на отрасль. Кроме того, я в восторге от исследований, которое мы проводим, чтобы изучить влияние наших газонов на игроков. Мы собираем много интересных данных, которые будут накапливаться в наших ключевых исследованиях в будущем.

Также я хотел бы, чтобы отрасль привлекала больше женщин и этнических меньшинств. Сейчас мы преимущественно белая мужская отрасль, которая, я надеюсь, скоро изменится».

После ухода в «Ман Сити» Ледвидж поблагодарил бывший клуб: «После 9 лет работы в «Лестере» я принял решение двигаться дальше и начать новую главу в качестве главы стадиона «Манчестер Сити» и более широко в City Football Group.

Некоторые посчитают, что я покидаю судно (после вылета из АПЛ), однако это далеко не так. Решение принималось нелегко. Этот клуб, его удивительные люди и моя фантастическая команда достигли здесь очень многого. Создание команды от 6 сотрудников до более чем 50 было одним из самых ярких моментов моего времени в «Лестере», так как я твердо верю, что без хороших людей удивительные поля не создаются. Они причина нашего успеха – и я благодарю каждого из них.

Владелец и клуб поверили в меня, поддержали наш рост и позволили мне осуществить мечту – открыть первую в мире Академию спортивного газона. Это проект, который продолжит процветать и достигать удивительных вещей. Работа, которую мы проводим, продолжит оказывать положительное влияние на отрасль. Я и моя жена построили семью в этом удивительном городе – и влияние клуба, его людей и тех, кто мне ближе всего, навсегда останется в наших сердцах!»

Фото: Gettyimages.ru/Tony Marshall, Michael Regan; instagram/johnledwidge26