8 комментариев

Щедрый жест.

Пеп Гвардиола красиво распорядился бонусом за победу в АПЛ: передал всю сумму вспомогательному персоналу «Манчестер Сити», включая работников ресепшена, организации питания и службы безопасности. Эти люди и так получили небольшие премии за трофеи, но бонус от Гвардиолы значительно повысил эти суммы.

The Telegraph сообщает, что тренеру могло полагаться до 750 тысяч фунтов. Именно такие деньги получили некоторые звездные игроки «Сити».

«Я мог бы задержаться здесь на полчаса, чтобы назвать всех, кому благодарен». Пеп ценит вклад каждого сотрудника

Гвардиола часто подчеркивает роль людей, которые помогают из-за кулис: не забывает благодарить персонал, когда получает награды лучшего тренера.

Теплые отношения между Пепом и рядовыми сотрудниками «Сити» сложились с самого начала. Когда тренер только пришел в 2016-м, то сразу удивил подготовкой: он знал не только имена большинства специалистов, но и их прозвища! Тогда же он шокировал работницу ресепшена, заскочив в бар на ее день рождения и попросив всех присутствующих спеть для нее.

После завоевания первого титула с «Сити» Пеп собрал всех 82 сотрудников, выступил с благодарственной речью и организовал совместную групповую фотосессию.

«То, что вы сделали – все люди здесь, вы заслуживаете уважения, – сказал тогда Гвардиола. – Невозможно достичь того, чего мы достигли, без хороших людей, без вас. Вы создаете что-то уникальное с точки зрения раздевалки, духа, дружбы. То, что я чувствовал в этом сезоне, – это что-то удивительное. Уверен, это останется в моем сердце до последнего дня моей жизни».

У Гвардиолы в распоряжении огромный технический персонал: крупный отдел аналитики со специалистами в самых разных областях, а также физиотерапевты, диетологи, спортивный психолог.

И тренер не скупится на похвалу каждому. В этом сезоне, например, он благодарил медицинский штаб за поддержание здоровья Холанда:

«Все важны, но я всегда говорил, что самый важный отдел в закулисном персонале – физиотерапевты. Они заботятся о ногах. В прошлом сезоне Эрлинг много боролся в «Дортмунде» с травмами и прибыл сюда с небольшими проблемами после мини-операции.

Он начал работать здесь с физиотерапевтом Марио (Пафунди) и другими парнями, и благодаря им – и, конечно же, его трудовой этике – теперь он может регулярно играть. В прошлом сезоне это было невозможно. Когда футболисты могут играть большую часть времени, нужно благодарить физиотерапевтов. Марио – исключительный специалист».

Тренер по физподготовке Лоренцо Буэнавентура получал от босса еще более восторженную оценку:

«Он мастер, гений, невероятный человек. Мы работаем вместе с первого моего сезона в «Барселоне», и без него я бы не достиг всего того, чего удалось достигнуть на данный момент. Не могу представить, что делал бы без его советов, его знаний о командах, нагрузках, смене интенсивности тренировок, восстановлении после травм. Лоренцо – невероятно талантливый специалист. Он очень помог нам поддерживать стабильную форму на протяжении всех этих лет».

А вот речь Гвардиолы из 2021-го, в которой он отметил едва ли не каждого помощника: «Мне невероятно повезло в моей карьере – от «Барселоны Б» до нынешних времен. У меня рядом невероятный персонал. И в «Барсе», и в «Баварии», все помощники – Родольфо (Боррель), Хуанма (Лильо), Карлос (Висенс) и англичане, которых я здесь встретил, очень помогли мне.

Спортивные аналитики, ученые, я мог бы задержаться здесь на полчаса, чтобы назвать всех людей, которым я невероятно благодарен. Они мне очень нужны, я также благодарен тем, кто помогал мне в прошлом. Доменек (Торрент) был так важен в наших первых сезонах здесь. После этого он решил сделать самостоятельную карьеру и очень хорошо справился в Нью-Йорке. Микель (Артета) был очень важен и теперь он тренирует одну из лучших команд Англии.

Я даю им все, что могу. Они проделали хорошую работу, очень хорошую работу».

Фото: mancity.com; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Alex Livesey