8 комментариев

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«Для победы в ЛЧ нужно обыграть «Реал». Как Гвардиола менял отношение к «Мадриду»

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Сейчас котирует выше «Барселоны».

Пеп Гвардиола хорош в матчах против «Реала»: 12 побед, 4 ничьих и 5 поражений. Не менее показательна разница мячей – 42:28. У каталонца давняя история соперничества с «Реалом» – и в Мадриде помнят, что раньше Пеп не упускал повода поддеть их клуб.

«Реал» не лучшая команда десятилетия»

«Обыграть «Реал» 5:0 – это весело», – вспоминал Гвардиола о противостоянии с Жозе Моуринью.

«Подписание контракта с «Реалом» было бы абсурдным. Я болельщик «Барселоны», не думаю, что им нужен такой тренер», – заявил он, как только пошли слухи о его переезде в Мадрид.

Даже когда Пеп выиграл Премьер-лигу с «Ман Сити», он отказался признавать это таким уж особенным моментом в карьере. «Я бы так не сказал. У меня были 6:2 на «Бернабеу», – заявил тренер всего через несколько минут после получения трофея в АПЛ.

Самая громкая колкость случилась 2019-м, когда Гвардиола назвал три клуба, на которые равняются в «Сити». «Реала» в топе не было – и это сразу после трех кубков ЛЧ подряд:

«Какие команды лучшие за последнее десятилетие? «Ювентус», «Бавария» и «Барселона». Каждый сезон они выигрывают лиги, кубки, каждый сезон они наверху. К ним трудно приблизиться».

Тогда «Реал» тренировал Сантьяго Солари, и ему такой рейтинг не понравился: «Думаю, что это сделано преднамеренно. Мы не собираемся бороться за одно десятилетие, когда «Реал» – лучший клуб прошлого века и в истории футбола. И «Реал» все же лучший клуб десятилетия».

Гвардиола мнения не поменял, выступив с еще более дерзким ответом:

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов три года подряд, это фаворит турнира, но не лучшая команда десятилетия. Посчитаем выигранные чемпионаты, кубки и так далее. «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» брали чемпионаты шесть или семь раз, а «Реал» – два. Надеюсь, что Солари теперь понял мое послание лучше. Уверен, что они будут довольны ответом».

«Реал» – лучшая команда десятилетия»

В последние годы Гвардиола только хвалит мадридцев. Уже в феврале 2020-го каталонец выдал максимально комплементарную оценку сопернику по 1/8 финала ЛЧ:

«Этот клуб меня невероятно восхищает. Выступавшие за «Реал» игроки так много раз были в финале Лиги чемпионов, и я даже не знаю, сколько раз каждый из них поднимал этот трофей. Игроки, которые выступают за «Мадрид», надевают эту футболку и знают, что защищают историю клуба. В этом особенность. Не просто в болельщиках и медиа.

«Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать, который хотим копировать. Мы должны попытаться показать нашу лучшую игру на одном из самых больших, красивых и престижных стадионов. Для нас быть там – восхитительно. Мы играем против королей турнира».

А вот самые свежие цитаты из противостояния Пепа с «Мадридом»:

Апрель 2022-го:

•  «Если нам придется бороться с историей, то у нас нет шансов. История говорит сама за себя. Для нас это будет невероятное испытание, и мы постараемся его пройти. Будем страдать, когда потребуется, владеть мячом, атаковать, когда получится». 

•  «Всем было весело, мы хотели победить с большим отрывом, но 4:3 – неплохой результат. Мы поедем в Мадрид, чтобы сыграть в свою игру. Это «Реал», у них есть отличное оружие в атаке. Вам было весело? А кому не было, хотя счет 8:0 был бы лучше. На Юпитере и Марсе это могло бы случиться, но в матчах против «Реала» такого обычно не происходит».

Май 2022-го (о чемпионском камбэке с «Астон Виллой»): «Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы. Ни у того камбэка «Мадрида» нет объяснения, ни у нашего сегодняшнего. Это импульс».

Октябрь 2022-го: «Почему с «Ман Сити» мы выиграли все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов? Потому что там всегда играет «Реал».

Февраль 2023-го: «Я никогда не думал, что мы должны выигрывать все. Или что я должен выиграть Лигу чемпионов 3-4 раза. Никто, кроме «Реала», не может этого сделать».

Апрель 2023-го: «Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть «Реал». Раньше это была «Барселона», а теперь «Мадрид». «Реал» выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. Мы выходили трижды и думаем: «Вау».

Впрочем, возможно, Гвардиола высоко оценивает только лигочемпионские подвиги «Реала». Ведь уже спустя пару месяцев после заявления о том, что «Мадрид» не входит в топ-3 команды десятилетия, он вышел с максимально противоположным мнением об их игре в ЛЧ:

«Три победы в Лиге чемпионов подряд, четыре кубка за пять сезонов. «Реал» – лучшая команда в последнее десятилетие. Невероятно, что они вылетели. Это по-прежнему невероятная команда».

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Фото: East News/Ruben Albarran / PRESSINPHOTO; Gettyimages.ru/Michael Regan; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO

8 комментариев

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skywalker_d
Немного приземлил его прошлый полуфинал. Тренер хороший, но самомнение конечно) учитывая, траты за Сити за эти годы
+16
-3
+13
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SergioRamos92
Особенно Бавария,которая всю лигу под себя подмяла образец для успешного клуба во внутренней арене
Ну тут Пеп скорее из за уважения к Баварии,которую он когда то тренировал
+9
-1
+8
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гилберт
Пепу тяжело даются эти слова, но он не дурак и не хочет тонну хейта на ровном месте. С одной стороны он понимает что у него команда сильнее и в прошлом году была сильнее, но Реал выигрывает ЛЧ, а у него не получается. Поэтому Пеп предельно вежлив и тактичен.
+5
-1
+4
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Arthurino
Пеп всегда был и остаётся хейтером Реала. Его теплые слова в адрес клуба в последние годы это скорее игры разума для прессы и для болельщиков. И у его команд, и у Реала много побед друг на другом. Он бы внезапно не стал святым Пепом за 1 сезон
+5
-2
+3
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R902
МС явный фаворит среди всех полуфиналистов, но буду болеть за Реал:)
+3
0
+3
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Rule1
Давай Пеп это твоё время
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0
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Серега Шматов
Тяжело нам с англичанами...
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0
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