Тейлор Свифт
Блог

У Мбаппе 100 млн подписчиков в инстаграме. А знаете всех, у кого больше?

Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Певицы, футболисты и два клуба.

Килиан Мбаппе на выходных забил 201-й гол за «ПСЖ» и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. А уже в понедельник пробил 100 млн подписчиков в инстаграме.

Французский футболист попал в небольшую группу из 36 человек, перешагнувших круглую цифру в соцсети. А вспомните всех, у кого больше 100 млн подписчиков в инсте? Вписывайте фамилии – тут и актеры, и певицы, и футболисты, и баскетболисты, и даже футбольный турнир.

Удачи! И не забудьте вписать самого Мбаппе.

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

12 комментариев

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Алексей Антонов
14/36. Считаю это ещё неплохо.
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Владимир Данилов
Ответ Антон Коротков
36 из 36. Прошли этот инстаграм как Криштиану
Главред "Татлера", выходи, мы тебя узнали.
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ermek0804
22 из 36
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gorbashev.profit@mail.ru
Рок
0
0
0
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Хызыр
Ответ Ярик01
Узнал из этого текста что есть не одна Кардашьян, а целях три. Мощно, их путают и поэтому подписываются?
По размеру жопы можно узнать кто есть кто
+1
-1
0
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gorbashev.profit@mail.ru
Месси
+1
0
+1
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ISLAM DIROV
Певица и блог на спортс , не вспомнил хотя блог называется Тейлор Свифт)
0
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Ответ Ярик01
Узнал из этого текста что есть не одна Кардашьян, а целях три. Мощно, их путают и поэтому подписываются?
В "Теории большого взрыва" Пенни устраивает Шелдону тест и учит их отличать друг от друга )
+6
-1
+5
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Певица и блог на спортс - а я их не помню )))

Наугад поназывал тех, кто был популярен лет 10-20 назад и все.
Клубы угадал, Найк угадал, игроков, ЛЧ и Нейшнл Джеографик угадал - короче, за себя спокоен )
+3
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+3
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Ярик01
Узнал из этого текста что есть не одна Кардашьян, а целях три. Мощно, их путают и поэтому подписываются?
+3
-1
+2
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Антон Коротков
36 из 36. Прошли этот инстаграм как Криштиану
+2
0
+2
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Антон Коротков
Чтобы что-то вспомнить надо это знать.
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+11
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