12 комментариев

У Мбаппе 100 млн подписчиков в инстаграме. А знаете всех, у кого больше?
Певицы, футболисты и два клуба.
Килиан Мбаппе на выходных забил 201-й гол за «ПСЖ» и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. А уже в понедельник пробил 100 млн подписчиков в инстаграме.
Французский футболист попал в небольшую группу из 36 человек, перешагнувших круглую цифру в соцсети. А вспомните всех, у кого больше 100 млн подписчиков в инсте? Вписывайте фамилии – тут и актеры, и певицы, и футболисты, и баскетболисты, и даже футбольный турнир.
Удачи! И не забудьте вписать самого Мбаппе.
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Наугад поназывал тех, кто был популярен лет 10-20 назад и все.
Клубы угадал, Найк угадал, игроков, ЛЧ и Нейшнл Джеографик угадал - короче, за себя спокоен )