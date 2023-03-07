12 комментариев

Певицы, футболисты и два клуба.

Килиан Мбаппе на выходных забил 201-й гол за «ПСЖ» и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. А уже в понедельник пробил 100 млн подписчиков в инстаграме.

Французский футболист попал в небольшую группу из 36 человек, перешагнувших круглую цифру в соцсети. А вспомните всех, у кого больше 100 млн подписчиков в инсте? Вписывайте фамилии – тут и актеры, и певицы, и футболисты, и баскетболисты, и даже футбольный турнир.

Удачи! И не забудьте вписать самого Мбаппе.

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