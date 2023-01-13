Дибала отпраздновал гол в кепке Bzrp. Так отдал карточный долг другу-музыканту

И при чем здесь Шакира?

Пауло Дибала забил первый гол в 2023 году и помог «Роме» выйти в 1/4 финала Кубка Италии. На счету аргентинского нападающего результативный удар в матче против «Дженоа» (1:0).

Дибала эффектно разобрался с защитниками и вратарем, но еще интереснее отпраздновал гол – к фирменному жесту-маске добавил еще и кепку с надписью Bzrp.

Bzrp – мерч аргентинского диджея, рэпера и продюсера Bizzarap. Сам музыкант быстро объяснил, почему Дибала отпраздновал гол именно так. Перед Новым годом футболист и рэпер зарубились в карты – и, судя по всему, Пауло проиграл.

«Как это начиналось / Что сейчас

Вперед, дружище! Отдал карточный долг»

Получается, футболист «Ромы» сделал другу неплохую рекламу.

Bizzarap зашел в футбол: записал песню Шакиры и выпустил клип в честь победы сборной

Самые внимательные пользователи Sports.ru наверняка узнали Bzrp, ведь аргентинский рэпер второй раз попадает на главную страницу сайта за последние дни. Именно он помог Шакире записать последнюю композицию, в которой колумбийская певица уничтожила Жерара Пике.

Bizzarap – в миру Гонсало Хулиан Конде – за последние годы стал одним из самых успешных латиноамериканских музыкальных продюсеров. Он помогает другим исполнителям со звуком – чаще всего в рамках Bzrp Music Sessions. Клип с Шакирой стал 53-м в этой линейке.

Пока что Шакира – самый звездный гость музыкальных сессий Bizzarap, но и сам диджей еще в 2020-м стал самым прослушиваемым аргентинским исполнителем на Spotify (у него уже тогда было более 11 млн прослушиваний). В 2021 году у Bizzarap было 4 номинации на «Латинскую Грэмми», в прошлом – еще одна.

В конце 2022-го Bizzarap выпустил композицию 3 Estrellas en el Conjunto (3 звезды в наборе – Sports.ru) про третье чемпионство сборной. Клип разлетелся на ютубе и стал популярен в Аргентине.

Испаноязычный аккаунт «Манчестер Сити» в твиттере цитировал строчки про Хулиана Альвареса. Вот только в видео было много кадров финального матча, поэтому ролик удалили по требованию ФИФА.

Bzrp с ноги зашел в мир футбола: и фит с Шакирой, и кепка Дибалы открыли Конде для спортивной аудитории по всему свету.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno