«Эрлинг, пожалуйста, никаких голов, иначе в газетах не будут говорить обо мне». Пеп ярчайше ответил на новый наезд Ибры

Ррраунд!

Златан Ибрагимович дал интервью французскому Canal +, в котором как всегда не сдерживался в выражениях. Швед наехал на окружение Мбаппе («Кем вы себя возомнили? Заткнитесь»), раскритиковал журналистов за переменчивое отношение к Бензема («Они уже целуют Карима в зад»), а еще назвал себя лучшим футболистом и сравнил с богом.

Похвалы от Златана удостоился Эрлинг Холанд, но даже здесь он набросил на Гвардиолу:

«Он очень умный игрок. Не делает того, на что не способен. Он не спускается вниз, чтобы получить мяч, а ждет перед воротами, чтобы все решить. Он напоминает мне таких игроков, как Индзаги, Трезеге, Бобо Вьери. Это новая версия этих игроков.

Сможет ли Гвардиола заставить его прогрессировать дальше? Это зависит от эго Гвардиолы – позволит он ему стать больше, чем он сам, или нет».

Реакция Пепа – 🔥🔥🔥

Когда Пепа попросили прокомментировать слова бывшего подопечного, тренер ответил с максимальной иронией:

«Он прав, он совершенно прав. Мое эго в этом клубе, в этой команде выше любого другого человека, любого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг забивает три гола, и все хайлайты достаются ему. Я так завидую! Честно, я очень завидую! Я сказал: «Эрлинг, пожалуйста, больше никаких голов, иначе в газетах не будут говорить обо мне и только обо мне.

Он [Ибрагимович] прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать еще одну книгу».

Златан давно невзлюбил Гвардиолу – все началось в «Барсе»

Ибрагимович за сезон в «Барселоне» Пепа Гвардиолы выиграл 5 трофеев, но даже в свежем интервью форвард с ужасом вспоминает этот этап карьеры.

«Мое худшее воспоминание? Думаю, что это была «Барселона», но не из-за футбола. Там мне пришлось слишком много думать. Да, я разочаровал самого себя, делал все по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя. Там я потерял идентичность. Впоследствии я снова нашел ее, и это позволило мне завоевать мир».

Гвардиола не зря вспомнил книгу, ведь швед уже рассказывал об отношениях с тренером в биографии «Я Златан». Вот как нападающий писал о начале пути в Испании: «Пеп Гвардиола, человек в сером костюме и с вечно озабоченным лицом, подошел ко мне. Он явно собирался что-то сказать. В те времена я еще думал, что он нормальный малый – не Моуринью или Капелло, конечно, но все же... Это было незадолго до того, как между нами началась война».

Хотя стартовал Ибра неплохо, но ближе к середине сезона его результаты подсели, а сам он перестал чувствовать значимость. Швед злился, что все играли на Месси, а его игнорировали.

«И я, и Месси можем играть намного лучше при поддержке всех остальных, но я не чувствую, чтобы кто-нибудь пытался мне помочь здесь. Мне нужно, чтобы Хави и Иньеста делали мне передачи, но кажется, что они видят только Месси… А я в два раза больше него!».

Пеп несколько раз вызывал Златана на разговор, но трещина в их отношениях становилась только шире. «Я чувствовал себя говном, сидя в раздевалке под взором Гвардиолы, который глядел на меня так, словно я был чужаком, раздражающей его деталью, – описывал происходящее Ибрагимович. – Настоящее безумие. Он был словно стена, каменная стена».

Швед все чаще стал спорить с Пепом о тактике и не скрывал, что недоволен его решениями. Во время мотивационных речей тренера он старался не слушать – пик конфликта приближался.

Через несколько дней после вылета из полуфинала Лиги чемпионов-2009/10 (проиграли «Интеру» Моуринью) – между Пепом и Иброй случился самый громкий скандал в истории их отношений. После матча с «Вильяреалом» игрок и тренер поговорили на повышенных тонах прямо в раздевалке. В приступе агрессии швед свалил шкаф. Более подробно эту сцену Златан описал в автобиографии:

«Гвардиола пялился на меня, и у меня сорвало крышу. Я думал: «Вот он, мой враг, чешет свою лысую голову». Я крикнул ему: «У тебя яиц нет!» и, вероятно, кое-что похуже. Я добавил: «Ты обосрался от страха перед Жозе Моуриньо. Можешь катиться ко всем чертям!» Я совершенно обезумел, швырнул коробку, полную тренировочной экипировки, на пол, а Пеп, ничего не сказав, стал собирать все вещи в нее обратно. Я не какой-нибудь отморозок, но на месте Гвардиолы я бы испугался».

Сцена в раздевалке окончательно убедила Пепа в необходимости сливать шведа, ведь его агрессия разлагала коллектив. Продавать спустя год игрока, купленного за 69,5 млн евро, значило признать собственный провал. Но Гвардиола принял решение – и нападающий уехал сначала в аренду, а затем и полноценно в «Милан». После отъезда Златан не сдерживал себя в высказываниях:

«Моей проблемой в «Барсе» стал философ. Пеп думает, что он изобрел футбол «Барсы»… Моуриньо мотивирует меня, он победитель по духу. Гвардиола несовершенен. Нельзя нормально ладить с двадцатью игроками команды, а на двадцать первого даже не смотреть».

А вот еще один выпад в адрес Гвардиолы из 2012-го: «Когда я уходил из «Барселоны», сам себе сказал: «Я ухожу из лучшей команды мира, но здесь есть человек, у которого со мной возникли сложности. Он не мужик, он не объяснил мне, в чем проблема. Но я, не понимая, в чем она заключается, буду мужчиной и уйду». Спустя несколько месяцев я пытался найти ответ, но не смог. В итоге решил: «Да черт с ним, мне оно не нужно, лучше буду там, где смогу играть».

10 лет спустя обида Ибрагимовича на тренера никуда не делась.

Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno, Lindsey Parnaby / AFP cre; globallookpress.com/imago sportfotodienst