В 13 лет Джованни Симеоне сделал тату и обещал ее поцеловать после первого гола в ЛЧ. Ну, вчера поцеловал

Сын Диего Симеоне Джованни идеально дебютировал в Лиге чемпионов: забил после безумного прохода Хвичи, что помогло «Наполи» разгромить «Ливерпуль» 4:1.

Многие обратили внимание на эмоциональное празднование Симеоне – и это неудивительно, ведь для него это максимально особенный день.

Еще в детстве Джованни сделал татуировку с логотипом Лиги чемпионов, дав одно важное обещание. «Мне было 13, когда я нанес первое тату, – рассказывал нападающий весной прошлого года, когда еще играл за «Кальяри» и не мог мечтать о ЛЧ. – Для нанесения татуировки должно быть 18 лет, но я был таким фанатом Лиги чемпионов, что набил лого турнира в 13.

Отец не хотел, чтобы я это делал. А мама спросила: «Зачем?» Я ответил: «Однажды я сыграю в этом турнире и забью гол. Тогда я поцелую татуировку». В 13 лет я думал только об одном: «Европа, Европа, Европа».

Ждать пришлось до 27 лет: на 41-й минуте Джованни заменил травмировавшегося Осимхена, а уже на 43-й закатил третий мяч в ворота Алиссона. Конечно, форвард сразу же поцеловал тату!

История закольцевалась: почти 26 лет назад, 11 сентября 1996 года, Диего Симеоне сделал дубль в дебютном матче Лиги чемпионов против «Стяуа».

Для семьи Симеоне вчерашний вечер вообще получился драматичным: Диего с «Атлетико» вырвал победу у «Порту» (2:1) в безумной концовке с тремя голами в компенсированное время.

Джованни родился в Аргентине, но считает себя европейцем. С детства он целился в Европу – и вернулся туда в 22

Старшего сына Диего Симеоне всегда тянуло в Европу. Его детство прошло в Испании и Италии, но в 2005-м Диего вернулся на родину, где Джованни позднее поступил в академию «Ривер Плейта».

«Мы вернулись в Аргентину, но у меня всегда была идея уехать в Европу, – признавался Симеоне-младший в интервью The Guardian. – Я родился в Буэнос-Айресе, но как будто был европейцем. Со временем я понял, что Аргентина – моя родина, однако в глубине души Европа казалась мне ближе. Речь не просто о футболе, а об образе жизни».

Джованни не любит, когда его сравнивают с отцом, и настаивает, что стал футболистом только по своему желанию. В детстве его тяготила знаменитая фамилия: «Когда я попал в первый дивизион Аргентины, меня стали называть Эль Чолито («маленький индеец», произошло от прозвища его отца Эль Чоло – «индеец»). Или еще проще: сын Симеоне. Я стал защищаться, говорил: «Я не Эль Чолито, я Джованни Симеоне». Пытался доказать, что играю, потому что могу играть, а не из-за того, кто я. Потому что я забиваю голы, потому что хочу попасть в Европу».

С годами отношение Джованни к давлению из-за фамилии изменилось: «Я понял, что вышел из тени. Люди знают, кто я и на что способен». Форвард признает, что и Диего было непросто: «Отцам тоже тяжело. Есть напряжение, они осознают это чувство, что их сыновья никогда не смогут сравниться с ними. Я забивал голы, прогрессировал, попал в первую команду, но как будто – я говорю о собственном внутреннем ощущении – этого было недостаточно.

Есть и другой социальный контекст. В молодежной системе «Ривера» я был с детьми, которым реально не хватало еды. Разница была большая. Я пытался продемонстрировать, что я всего лишь еще один ребенок, пытающийся добиться того же, что и они, но это было трудно. Сначала команда не приняла меня из-за того, кто я. Говорили: «Зачем ты играешь в футбол, если у тебя есть деньги?» Многие из них играли из-за денег, это был выход для их семей.

Для меня футбол – страсть. Для них тоже, но у них были семья, агенты, другие люди в окружении, которые говорили им: «Деньги, деньги, деньги» . Некоторые заканчивают тем, что верят, что играют [только] ради денег, поэтому они добираются до первого дивизиона [Аргентины], и все. У них были эти требования, давление, которого у меня и вправду не было.

Я играл, потому что мне это нравилось, и я не чувствовал, что чего-то добился, пока не приехал в Европу в 22 года. Я всегда повторял себе: «Моя цель играть в Европе, играть в Европе».

Летом 2021-го оказался ненужным «Кальяри», мог переехать в Россию, но остался в Италии и выдал лучший сезон

Джованни Симеоне уже попадал в заголовки из-за своего стиля. До истории с тату все помнили его странную прическу из 2013-го. Тогда 18-летний нападающий попал в первую команду «Ривер Плейта» и прошел обряд посвящения – стрижку руками одноклубников.

Прошло девять лет, а по запросу «Джованни Симеоне» гугл все еще выдает то самое фото.

Летом 2015 года Симеоне отправился в аренду в «Банфилд», где легче было получать игровую практику. Сработало: играя постоянно, он поехал со сборной Аргентины до 20 лет на молодежный чемпионат Южной Америки, где выиграл трофей и стал лучшим бомбардиром (9 голов в 9 матчах). Его партнером был Анхель Корреа, который сейчас играет за «Атлетико» как раз у Симеоне-старшего.

На следующий год Джованни перебрался в любимую Европу – начал с «Дженоа». Сезон-2016/17 стал для аргентинца прорывным: 12 голов обеспечили статусное приглашение от «Фиорентины» (а тогда амбиции «фиалок» были выше нынешних).

Но постоянного роста не случилось: в «Фиорентине», а затем в «Кальяри» форвард поочередно выдавал сезоны с переменным успехом: после 14 голов последовали 6, за ними 12, потом снова 6.

Летом 2021-го «Кальяри» выставил Симеоне на трансфер – за него планировали получить около 10 миллионов евро. Аргентинцем интересовались «Марсель» и «Удинезе», по информации Джанлуки Ди Марцио, переговоры с «Кальяри» вел и «Зенит», но Джованни не захотел в российский клуб. За несколько дней до закрытия трансферного окна аргентинца арендовала «Верона».

И тут Джованни снова стрельнул, выдав лучший сезон в карьере: 17+6 в 35 матчах Серии А, включая покер в ворота «Лацио» (4:1), дубль «Ювентусу» уже к 15-й минуте матча (2:1) и пять голов в двух матчах с «Венецией» (хет-трик и дубль). После перфоманса с «Лацио» Симеоне-младший получил приятное сообщение от отца: «Это лучший матч в твоей карьере. Никогда не видел тебя таким».

В прошлом сезоне Джованни помог «Вероне» войти в топ-10 чемпионата, а вот владеющий футболистом «Кальяри» вылетел из Серии А. В июне «Верона» перехватила игрока до 2026 года, а уже в августе отправила его на повышение – форварда арендовал «Наполи» (тоже с правом выкупа), максимально приблизив к мечте о Лиге чемпионов.

Для реализации детской цели Симеоне хватило двух минут.

Фото: East News/Xinhua/Photoshot/REPORTER; globallookpress.com/imagephotoagency.it; Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia, Alessandro Sabattini