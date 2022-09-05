«Зенит» ответил «Спартаку» в стиле «Звездных войн»: Дарт Вейдер безжалостно разбирается с бросившими вызов Империи

В первом тайме питерцы мазали как штурмовики.

«Зенит» обыграл «Спартак» на поле (2:1), а потом еще добавил в соцсетях. На этот раз все крутилось вокруг «Звездных войн».

Перед матчем «Спартак» опубликовал афишу в стиле фантастической саги Джорджа Лукаса. Роман Зобнин на ней изображен с джедайским зеленым мечом. А позади штурмовик в форме «Зенита», солдат Империи зла (так с подачи Василия Уткина порой называют «Зенит»).

«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне. Да пребудет с нами сила», – подписали картинку в соцсетях.

Частично «Спартак» с афишей угадал – в первом тайме футболисты петербургского клуба никак не могли попасть в ворота. Великолепная меткость – отличительная черта штурмовиков, которые попадали в цель всего в 4% случаев (подсчитал один дотошный фанат «Звездных войн»).

Но во втором тайме «Зенит» без особых проблем забил два гола и победил. После чего выложил ролик, как темный лорд Дарт Вейдер с легкостью раскидывает повстанцев, бросивших вызов Империи.

( Если видео из телеграма не отображается в посте – переходите по ссылке )

Этот момент взяли из фильма «Изгой-один» (2016), приквела к «Звездным войнам. Эпизод IV: Новая надежда». Считается, что именно в этой конкретной сцене лучше всего показана мощь Дарта Вейдера – он максимально жесток и конкретен. А еще здесь легко узнаются мотивы знаменитой коридорной битвы из все той же «Новой надежды».

Все это – продолжение обмена подколами в соцсетях. У «Спартака» выходил ролик про проклятый дом, а фанаты «Зенита» выпускали клип про визит девушки (явный намек на Зарему) к психотерапевту.