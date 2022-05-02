Женский футбол бьет рекорды посещаемости: 22 тысячи на игре 4-й (четвертой!) лиги Англии, 40+ на «ПСЖ»

Как же стремительно набирает популярность женский футбол. В конце марта «Барселона» побила рекорд посещаемости: класико с «Реалом» в четвертьфинале ЛЧ собрало на «Камп Ноу» смотрели 91 553 зрителя.

В апреле рекорды посещаемости продолжают обновляться. Фиксируем исторические для женского футбола выходные.

•‎ «Ньюкасл», играющий в 4-й (!) английской лиге собрал 22 000 зрителей – рекорд сезона. До этого больше всего зрителей посетили один из матчей женской команды «МЮ» на «Олд Траффорд» – но клуб из Манчестера играет в высшей лиге.

• Американский клуб «Энджел Сити», о котором вы могли слышать благодаря актрисе Натали Портман, одной из основательниц, на первом же домашнем матче в Национальной женской футбольной лиге собрал максимум – тоже 22 000 человек.

•‎ В женской Лиге чемпионов также обновили два рекорда. «Вольфсбург» собрал 22 057 зрителей на ответном полуфинале с «Барселоной», а «ПСЖ» – аж 43 255 человек на французском противостоянии с «Лионом».

Атмосфера на матче «ПСЖ» была особенно огненной. Фанаты шли на стадион с уже горящими файерами.

Организовали мощный перфоманс перед игрой – и ярко поддерживали во время матча.

Пройти в финал ЛЧ парижанкам все равно не удалось: будет финал «Лион» – «Барса». Но как же классно, что женский футбол тоже становится таким ярким!

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; East News/Victor Joly/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/Dantey Buitureida/Keystone Press Agency; PSG; REUTERS/Sarah Meyssonnier