Лучшие рекламы Супербоула-2022: трейлер «Властелина Колец», Доктор Зло спасает мир, история самого титулованного паралимпийца Канады

А в перерыве выступали Dr. Dre и Эминем.

В США прошел Супербоул – главное событие года в американском футболе и медиасфере. Если говорить чисто про спорт, то «Лос-Анджелес Рэмс» обыграли «Цинциннати Бенгалс» со счетом 23:20.

Но многие включают матч ради того, чтобы приобщиться к поп-культуре. На телевидении пауза в Супербоуле считается лучшим местом для рекламы. В этом году 30-секундный слот стоил 6,5 млн долларов. И это только плата за время показа – не за производство.

Компании, готовые вложить такие деньги в рекламу, стараются сделать ее максимально креативной, цепляющей и интересной. Киностудии выкатывают трейлеры главных премьер, а ведущие мировые бренды – рекламу флагманских товаров.

Собрали для вас самые интересные и креативные ролики Супербоула-2022.

Трейлеры: новый «Доктор Стрэндж» с Профессором Икс и сериал-приквел «Властелина Колец»

Начнем с трейлеров. «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» выходит в мае, но сейчас лучшее время подогреть интерес к фильму. Новый ролик фильма чуть подробнее раскрывает сюжет фильма и очень явно намекает на камео Профессора Ксавьера из «Людей Икс».

Второй проект «Марвел», получивший трейлер на Супербоул, – сериал «Лунный рыцарь». В главной роли Оскар Айзек и Итан Хоук, а продюсер Кевин Файги обещает много жестких сцен. Ждем 6 эпизодов в конце марта.

Netflix анонсировал сразу несколько больших премьер на 2022-й. Среди них «Достать ножи 2» с Дэниэлом Крейгом, «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Хенри Кэвиллом, «Серый человек» с Райаном Гослингом, «Cтрана сна» с Джейсоном Момоа, «Вы люди» с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи и «Проект Адам» с Райаном Рейнольдсом.

Летом выйдет третья часть «Мира юрского периода» с подзаголовком «Доминион». Крис Пратт на месте, динозавры тоже, а еще возвращаются Сэм Нил и Лора Дерн из оригинального фильма. Ждем.

Amazon снимает приквел «Властелина Колец» – действие самого дорогого сериала в истории (съемки обошлись в 465 млн долларов) происходит за тысячи лет до событий «Хоббита» и путешествия Фродо к Роковой горе. Расскажут про становление Саурона, а в трейлере мелькают молодые Галадриэль и Элронд.

Шварцнеггер-Зевс и Доктор Зло рекламируют электромобили, Серена Уильямс – тренажеры и напиток

Супербоул – спортивное событие, поэтому начнем с реклам, связанных со спортом. Самую внушительную спортивную компанию собрала реклама зельцера «Мичелоб». В боулинг к Стиву Бушеми пришли звезда амфута Пейтон Мэннинг, Джимми Батлер, баскетболистка Ннека Огвумике, гольфист Брук Коепка, футболистка Алекс Морган (она даже повторила чайное празднование) и Серена Уильямс.

Серена снялась еще и в максимально серьезной рекламе тренажеров Tonal. Теннисистка, кстати, была одним из первых инвесторов компании.

Майонез Hellmann’s решил в максимально смешной форме рассказать о культуре рационального пользования. Для этого позвали бывшего футболиста Джерода Майо (да, парню повезло с фамилией) – и он мешает людям выбрасывать продукты, которые еще можно употребить. Не танец шмеля и провансаля ЕЖК, но пойдет.

Но самую красивую спортивную рекламу выкатила Toyota. В ролике история канадских братьев Брайана и Робина Маккиверов. Брайан в 19 лет потерял зрение – и поэтому братья в паре участвовали в лыжных гонках на Паралимпиадах, Робин помогал Брайану. И последний стал самым титулованным паралимпийцем Канады – 13 золотых медалей, 2 серебра, 2 бронзы на играх в 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 годах. Самые вдохновляющие полторы минуты.

Еще один интересный и реальный сюжет в основе рекламного ролика – история Сета Томаса, которого ударила молния. Мужчина выжил, но в шутливом ролике у него появился страх перед электроприборами. Но даже он пользуется заправкой для электромобилей Wallbox.

Линдси Лохан была главной оторвой Голливуда, завсегдатаем рехабов и светских хроник. Но все изменилось: она ведет здоровый образ жизни, обыгрывает Денниса Родмана в «Свою Игру» и хорошо спит. Это положительное влияние сети спортзалов «Планета Фитнес».

Еще одна реклама, разрушающая стереотипы об известных актерах – у Nissan. Помните актера Юджина Леви? Он играл папу в «Американском Пироге». Даже он может превратиться в крутого экшн-героя с новой машиной.

Широко известный в американских узких кругах музыкант Вилли Нельсон – активный сторонник легалайза марихуаны. А тут он выступил за легализацию кроссовок Sketchers – потому что они незаконно удобные.

Cнуп Догг в этом году выступал в перерыве Супербоула, но засветился и в рекламе зажигалок Bic с телеведущей Мартой Стюарт. Весь ролик рэпер показывает, как удобно использовать Bic для поджигания свечей, фонариков и костров (но все намекает то, как Снуп на самом деле хочет использовать зажигалку).

Скарлетт Йоханссон с мужем комиком Колином Джостом попали в рекламу умной колонки Amazon – и попали в фантазию, в которой Алекса (так зовут аналог Алисы и Сири) читает мысли хозяев. Оказывается, это не лучшее решение. Но подготовить дом к идеальному просмотру Супербоула Алекса способна.

Если вы вдруг потеряли Томми Ли Джонса, то он уже давно не гоняет инопланетян. Он гоняет на внедорожнике Тойота с другими Джонсами – Рашидой и Лесли – в национальном парке Джонс. Несколько красивых машин, красивых видов и классически суровый Томми Ли Джонс. Что еще нужно? Возможно, Ник Джонас.

Продолжаем парад звезд. Морган Фриман летит в самолете и рассказывает про Пангею – суперконтинент, существовавший сотни миллионов лет назад. Он состоял из всех существующих ныне континентов. А Turkish Airlines соединяют разъединенные континенты сейчас.

А вот сервис доставки Uber Eats поиздевался над тупыми звездами. Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Кулидж (aka мама Стифлера) воспринимают название буквально (eats – съедобное) и пытаются жевать бумажные полотенца и пробуют на вкус свечи. Забавно.

Арнольд Шварцнеггер и Сальма Хайек сыграли вышедших на пенсию Зевса и Геру. И громовержец никак не привыкнет к спокойной жизни в Калифорнии. Но все налаживается, когда жена дарит ему электромобиль BMW.

P.S. Вы же не забыли, что Сальма Хайек – жена владельца «Ренна»?

Реклама электромобиля Kia – одна из самых трогательных в этом году. Сопереживаем робособачке.

В этом году в рекламе использовали несколько легендарных кинообразов прошлого. Например, Доктор Зло от Майка Майерса – даже со всей семьей. И да, это тоже электромобили: Доктор Зло решает спасти мир от экологической катастрофы, чтобы потом его захватить. Все очень логично.

Второе мегавозвращение – Кабельщик в исполнении Джима Керри. Теперь его услуги уже не нужны – Verizon поставляет беспроводные роутеры. Но все-таки, как же хорош Джим Керри.

Не устали от рекламы электромобилей? Потому что Chevrolet практически покадрово переснял заставку сериала «Клан Сопрано». Только вместо покойного Джеймса Гандольфини, сыгравшего Тони Сопрано, за рулем едет актриса, сыгравшая его дочь. Вместо сигары – чупа-чупс. И слоган: «Для нового поколения».

А вот контент для фанатов «Клиники»: Зак Брафф и Дональд Фэйсон (aka ДжейДи и Терк) поют о ценах на интернет от T-Mobile. Скорее всего, после этого ролика вы скажете: «Что-то он постарел».

А теперь для тех, кто любит «Сообщество». Кен Джонг и Джоэль МакХейл запускают национальный спор из-за ассорти орешков Planters. Как же правильно есть ассорти: каждый вкус по отдельности или вперемешку?

Закусочная Taco Bell мягко потроллила «МакДональдс». По сюжету ролика, девушка находит острый соус и вырывается из страны клоунов, чтобы поесть нормальную взрослую и острую еду.

В 1997 году Apple запустила одну из самых успешных рекламных компаний в истории – «Here’s to crazy ones» («Это для безумцев»). В черно-белом ролике Стив Джобс рассказывал, что безумцы меняют мир, поэтому нужно думать по-другому. Бренд напитков Cutwater сделал пародию на тот ролик – «Here’s to lazy ones» («Это для лентяев»), в котором доходчиво объяснил, что именно лень меняет мир.

Самое оригинальное решение для ролика придумала платформа для покупки криптовалюты Coinbase. Адаптировала популярный скринсейвер – фигура спокойно летает по экрану, рикошетя от краев. Вот только вместо фигуры – QR-код со ссылкой на сайт. Шалость удалась – прирост траффика был таким большим, что приложение упало.

Если уж мы говорим про криптовалюты, то эту тему забавно отыграла платформа FTX. В рекламе высмеивают скептиков разных эпох: «Колесо? Эта бесполезная штука», «Зачем вилка? У меня есть пальцы», «Туалет? Ходи на улицу, как все нормальные люди», «Никто никогда не долетит до Луны, она же далеко!» – и в конце скептик также сомневается в криптовалюте.

Наркомания от мыла Irish Soap. Человек попадает в странный ирландский рай для чистюль. Впрочем, все встает на свои места, если знать факт: брендом Irish Soap владеет компания Colgate-Palmolive (мой нежный гель).

А Google выпустил первую камеру, которая нормально реагирует на все цвета кожи. В ролике афроамериканцы, азиаты, арабы, латиносы жалуются, что их фотографии всегда получались очень темными. Теперь же, в новом смартфоне от Google, эту проблему исправили – и камера передаст оттенок кожи максимально точно.

Но особенно стараются на Супербоул рекламщики чипсов. Например, Lay’s снял Пола Радда и Сета Рогена в ролике про важнейшие моменты жизни вместе с пакетами чипсов. Весело, задорно и с финальным твистом.

Cheetos и Doritos показали, что их чипсы такие острые, что даже животные ведут себя неадекватно.

Но самый трогательный и одновременно забавный ролик получился у Pringles. Признайтесь, вы тоже боялись, что ваша рука когда-нибудь застрянет в тубусе с веселым усачом.

Шоу в перерыве – в честь Dr Dre. Супербоул был неподалеку от его родного Комптона

Пока телезрители смотрят рекламу, на стадионе в перерыве выступают звезды музыкальной сцены. В этом году это был легендарный рэпер Dr. Dre, собравший суперзвездный состав – Снуп Догг, Эминем, Кендрик Ламар, 50 Cent, Мэри Джей Блайдж. 15 минут великих рэп-хитов.

Дело в том, что финал проходил на стадионе SoFI – в нескольких милях от Комптона, мекки американского гангста-рэпа и родины самого Dr. Dre. Собственно, всю сцену оформили как типичную улицу в этом районе.

Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy / Stringer