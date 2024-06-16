Магазины в Германии не работают по воскресеньям. Почему?
Возможно, главное бытовое отличие России от Европы – режим работы магазинов. Во многих странах Запада они закрываются в 6 вечера по будням и вообще не открываются по воскресеньям.
Почему так случилось? Есть ли из правила исключения?
Рассмотрим на примере Германии, где сегодня все закрыто, несмотря на Евро.
Воскресенье стало выходным в 1919-м по требованию трудящихся. С тех пор немцы спорили по поводу будней и субботы
Почти до начала XX века ограничений не было – продуктовые работали по 14 часов в сутки.
Лимиты появились в 1891-м. Повлияли движения трудящихся за права, которые набрали силу по всему миру. Они пролоббировали сокращенное воскресенье – до пяти часов работы.
В 1900-м закон коснулся будней – магазинам запретили работать с 7 вечера до 9 утра.
В 1918-м Германия провозгласила республику, через год приняла новую конституцию. Она стала одной из самых демократичных в истории, впервые признав права наемных работников – например, на пособие по нетрудоспособности и пенсию.
Статья 139 назвала воскресенье и праздники днями отдыха и душевного подъема. Так воскресенье превратилось в выходной.
«Право на воскресный отдых считается завоеванием трудящихся. Чтобы никакой капиталист не мог заставить работать. Это укоренилось и стало одной из скреп Германии», – объясняет Спортсу Дмитрий Вачедин, берлинский журналист, который знает о стране примерно все.
После раздела Германии ситуация не изменилась. ГДР скопировала статью в конституцию 1949 года: «Воскресенье, праздничные дни и первое мая являются днями отдыха и охраняются законом». ФРГ сослалась на старый текст: «Положения статьи 139 от 11 августа 1919 года являются составной частью настоящего закона».
Спорили по поводу будней и субботы. На востоке разрешили работать с 9 до 18 (по пятницам до 19), а универмагам – открываться по субботам. На западе постановили закрываться в 14 часов по субботам и только в первую субботу месяца – в 18.
Абзац выше – только одна статья закона о времени закрытия магазинов (Ladenschlussgesetz). В случае ФРГ Ladenschlussgesetz состоял из десятков пунктов, многие не поменялись до сих пор.
Принятие закона не означало конец споров. Десятилетиями профсоюзы обсуждали, сколько и по каким дням надо работать. Одни утверждали, что у потребителей нет времени делать покупки без стресса. Другие парировали, что 8-часовой рабочий день – святое.
К дебатам подключали женщин, которые составляли до 80% продавцов. Но они противоречили друг другу. Часть говорила, что из-за короткого дня у них нет времени ходить по магазинам. Им отвечали, что удлинения графика приведет к удлинению рабочего дня – на семью и покупки останется еще меньше времени.
В 1980-х экономика стагнировала. Чтобы взбодрить спрос, ФРГ ввела «чертовски длинный четверг» – до 20:30. В 1996-м объединенная Германия еще сильнее расширила график: разрешила работу с 6 до 20 по будням и до 16 по субботам.
Власти утверждали, что изменения приведут к созданию новых рабочих мест и увеличению продаж, но поправки не работали. Дело было в экономике, а не в графике.
4 раза в год воскресенье считают исключением. Некоторые магазины работают нон-стоп, но с ними борются и пугают штрафами
В 2006-м Германия провела реформу федерализма. Один из итогов – земли сами определяют часы работы магазинов.
Правом воспользовались все, кроме Баварии. В Мюнхене и окрестностях действует федеральный закон: работа с 6 до 20 по будням и в субботу, выходные – по воскресеньям и в праздники.
Другие земли – более либеральные.
Берлин, Гамбург, Бремен и еще шесть регионов разрешили работать в любое время с понедельника по субботу. Мекленбург, Саксония-Анхальт и Тюрингия ввели лимиты по субботам. Саксония и Рейнланд требуют закрываться после 22 даже по будням.
Объединяет одно: воскресенье – выходной. Положение по-прежнему есть в конституции, причем закон 1990 года снова отсылает к конституции-1919.
Но исключения все-таки есть.
В 2006-м Берлин разрешил магазинам открываться 10 воскресений в году, включая четыре – перед Рождеством. Норма не понравилась церкви. Чиновники от католичества и протестантизма объяснили, что работа по воскресеньям мешает торговцам посещать церковь и наносит ущерб устоям общества.
Церковь обратилась в конституционный суд. Он постановил убрать послабления в декабре, потому что права рабочих на религию, а также потребность в отдыхе и социальных контактах должны быть защищены.
Сейчас земли могут делать воскресенье рабочим днем четыре раза в год. В 2024-м Берлин пользуется этим 28 января (глобальная сельхозвыставка), 8 сентября (глобальная выставка электроники), 8 декабря (рождественские ярмарки), 22 декабря (канун Рождества).
Другие земли устанавливают собственные даты. Например, Гамбург: 7 января, 24 марта, 29 сентября, 3 ноября. В эти дни магазины работают с 13 до 20 часов.
В законе есть оговорки. По воскресеньям разрешают круглосуточно работать заправкам, аптекам; в течение дня – пунктам продажи молока, хлебобулочных изделий, свежих фруктов и цветов; с 11 до 13 часов – газетным киоскам. Также работают супермаркеты в зданиях вокзалов и аэропортов.
Но самое популярное исключение – Шпеткауфы (Spätkauf).
«Если коротко, это ночные киоски. Маленькие магазинчики с лимонадами и большим выбором пива, – говорит Дмитрий Вачедин. – Их прижимали, запрещали работать в воскресенье. Но в законе сказано, что, если поставишь внутрь столик, ты уже бар. Шпети пользуются такими лазейками. Борьба с ними ведется, но они до сих пор работают. Естественно, в воскресенье у них самая большая выручка».
В 2019-м административный суд Берлина постановил, что шпеткауфы нарушают закон, работая без выходных, и пригрозил штрафами до 10 тысяч евро.
Владельцы выкрутились. Одни притворяются барами, другие – туристическими магазинами. Те могут работать с 13 до 20 часов в воскресенье, если продают сувениры, путеводители, дорожные карты и продукты для немедленного потребления – растворимый кофе в стиках, упакованные бутерброды, быструю овсянку.
Рядом с наборами туристов, конечно, есть алкоголь, хлеб и другие товары из супермаркетов.
Онлайн-магазины разоряют офлайн – скоро закон придется реформировать. Но церковь + профсоюзы против, указывая на Римскую империю
В немецком обществе регулярно говорят об отмене воскресного правила.
Министр экономики прошлого созыва Петер Альтмайер призывал к гибкости, чтобы компенсировать убытки от продаж в пандемию.
Михаэль Линд, директор нескольких супермаркетов Rewe в Берлине, объяснял, что воскресенье придется сделать рабочим для магазинов одежды, мебели и электроники. Причина – конкуренция с онлайн-магазинами. Например, с Amazon, который принимает заказы 24/7. «Конкуренция вынудит это сделать. В противном случае стационарные точки потеряют клиентов», – говорит Линд.
Сайт Verkaufsoffene-sonntage отслеживает все модные магазины, которые работают по воскресеньям, пользуясь поправкой про четыре дня. Его администраторы пишут, что шопинг в конце недели уместен, а время работы должен определять покупатель на основании своих запросов.
«Критики жалуются, что людям нужен хотя бы один выходной в неделю. Эта критика непонятна, потому что сотрудники могут взять выходной среди недели. Церковь также ярый противник воскресных покупок. Она хочет использовать воскресенье, чтобы привести людей к христианскому мышлению. Но просвещенные люди не хотят, чтобы такое учреждение, как церковь, говорило им, когда они могут пойти за покупками», – написано на сайте.
Профессор университета Нижнего Рейна Геррит Хайнеманн тоже вспоминает про церковь как про препятствие: «Когда церковь говорит «нет», это очень влиятельное мнение. Особенно в стране, где в названии главной политической партии есть слово «христианский». Другой сложностью он называет профсоюзы, которые выступают против рабочих воскресений для своих сторонников.
Альянс за свободные воскресенья – движение, которое поддерживают религиозные ассоциации и профсоюзы. В 2021-м альянс отметил 1700-летие «свободных воскресений», вспомнив указ императора Константина: «В почтенный День Солнца пусть отдохнут магистраты и люди, проживающие в городах, и пусть все мастерские будут закрыты».
А что немцы делают, если все магазины закрыты?
«Все индивидуально. Кто-то идет в [ночной клуб] Бергхайн, который открывается в ноль часов субботы. Можно прийти туда не ночью, а в 10 утра. В это время у клуба очередь. Некоторые идут купаться или кататься на велосипедах. Рестораны забиты людьми, которые медленно завтракают.
Получается семейно-чилово-спортивная история. Когда идешь по улице – приятно. Мало машин, все слоняются и кайфуют. Прямо выходной», – рассказывает Дмитрий Вачедин.
– Как ты относишься к закону о воскресеньях?
– Его смысл не в том, чтобы сделать жизнь хуже, а наоборот. Он гарантирует право ничего не делать в конкретный день. Если ты понимаешь это и начинаешь ценить, что тусуешься не в молле, а выбираешься на природу, это здорово. Но все зависит от темперамента. Это или бесит, или нравится. Я принадлежу ко вторым людям.
Помню времена, как в некоторых регионах магазины закрывались в субботу в два часа. Вот это было ужасно – ничего не мог распланировать. А сейчас просто вспоминаешь в субботу: «О, завтра воскресенье – надо пойти что-то купить».
Как немецкое пиво стало таким особенным и великим
Фото: Christoph Hardt, Winfried Rothermel, Travel-Stock-Image/Global Look Press/via www.imago-i/www.imago-images.de; Paul Glaser/Pressefoto
Для обычных людей тоже не очень круто. Если ты работаешь не в привычные часы, а заканчиваешь около 9-10, то все уже закрыто, и вот ты хочешь купить продукты хотя бы в воскресенье и... и ничего, шуруй домой.
Смеюсь, какую только дичь тут не оправдают, лишь бы она была со "священного Запада"
Что-то похоже, что это обязанность не работать в конкретный день, а не право. Не очень как-то.
И стройматериалы покупаю обычно в выходные,
Но у вас же там в германии человек свомим руками не может гвоздь в стену забить, типа тоже запрещено
==============================================================
у меня под окном филиал, в магазине стоит столик, а под окнами цветник и скамейки...
и никакими силами этот "бар" не закрыть...
А может они так экономят, у нас по выходным все деньги вытряхивают , народ гребет что нужно и что не нужно это как раз в субботу и воскресенье.
Шоппинг.
Сужу по Гамбургу. Стандартно продуктовые сетевые магазины открываются в 07.00 утра. А вот закрытие уже гибкое. и 21.00, и 22.00. Но есть и места с 23.30, хоть это и большая редкость.
В Гамбурге (но не только), есть еще одно исключение - это стандартные магазины сетевиков, но расположенные на вокзалах и в аэропортах - а вот они открыты и по воскресеньям)
Про всем чилить в воскресенье. Ну, во первых, есть работы 24/7 - медицина, полиция, транспорт. А во вторых, одна из самых больших отраслей в Германии - общепит. И в воскресенье как то кабаки не закрыты, точнее, только некоторые из них не работают.
Вот это правильно, подальше от общества потреблядей, массово в Москве выходной вместо отдыха проводят в торговых центрах.
Кстати, немного не по теме. Меня удивляет, сколько крепкого алкоголя продается на заправках, причем разлитые прям по минимальной таре, сразу для употребления