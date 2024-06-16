Магазины в Германии не работают по воскресеньям. Почему?

Возможно, главное бытовое отличие России от Европы – режим работы магазинов. Во многих странах Запада они закрываются в 6 вечера по будням и вообще не открываются по воскресеньям.

Почему так случилось? Есть ли из правила исключения?

Рассмотрим на примере Германии, где сегодня все закрыто, несмотря на Евро.

Воскресенье стало выходным в 1919-м по требованию трудящихся. С тех пор немцы спорили по поводу будней и субботы

Почти до начала XX века ограничений не было – продуктовые работали по 14 часов в сутки.

Лимиты появились в 1891-м. Повлияли движения трудящихся за права, которые набрали силу по всему миру. Они пролоббировали сокращенное воскресенье – до пяти часов работы.

В 1900-м закон коснулся будней – магазинам запретили работать с 7 вечера до 9 утра.

В 1918-м Германия провозгласила республику, через год приняла новую конституцию. Она стала одной из самых демократичных в истории, впервые признав права наемных работников – например, на пособие по нетрудоспособности и пенсию.

Статья 139 назвала воскресенье и праздники днями отдыха и душевного подъема. Так воскресенье превратилось в выходной.

«Право на воскресный отдых считается завоеванием трудящихся. Чтобы никакой капиталист не мог заставить работать. Это укоренилось и стало одной из скреп Германии», – объясняет Спортсу Дмитрий Вачедин , берлинский журналист, который знает о стране примерно все.

После раздела Германии ситуация не изменилась. ГДР скопировала статью в конституцию 1949 года: «Воскресенье, праздничные дни и первое мая являются днями отдыха и охраняются законом». ФРГ сослалась на старый текст: «Положения статьи 139 от 11 августа 1919 года являются составной частью настоящего закона».

Спорили по поводу будней и субботы. На востоке разрешили работать с 9 до 18 (по пятницам до 19), а универмагам – открываться по субботам. На западе постановили закрываться в 14 часов по субботам и только в первую субботу месяца – в 18.

Абзац выше – только одна статья закона о времени закрытия магазинов (Ladenschlussgesetz). В случае ФРГ Ladenschlussgesetz состоял из десятков пунктов, многие не поменялись до сих пор.

Принятие закона не означало конец споров. Десятилетиями профсоюзы обсуждали , сколько и по каким дням надо работать. Одни утверждали, что у потребителей нет времени делать покупки без стресса. Другие парировали, что 8-часовой рабочий день – святое.

К дебатам подключали женщин, которые составляли до 80% продавцов. Но они противоречили друг другу. Часть говорила, что из-за короткого дня у них нет времени ходить по магазинам. Им отвечали, что удлинения графика приведет к удлинению рабочего дня – на семью и покупки останется еще меньше времени.

В 1980-х экономика стагнировала. Чтобы взбодрить спрос, ФРГ ввела «чертовски длинный четверг» – до 20:30. В 1996-м объединенная Германия еще сильнее расширила график: разрешила работу с 6 до 20 по будням и до 16 по субботам.

Власти утверждали, что изменения приведут к созданию новых рабочих мест и увеличению продаж, но поправки не работали. Дело было в экономике, а не в графике.

4 раза в год воскресенье считают исключением. Некоторые магазины работают нон-стоп, но с ними борются и пугают штрафами

В 2006-м Германия провела реформу федерализма. Один из итогов – земли сами определяют часы работы магазинов.

Правом воспользовались все, кроме Баварии. В Мюнхене и окрестностях действует федеральный закон: работа с 6 до 20 по будням и в субботу, выходные – по воскресеньям и в праздники.

Другие земли – более либеральные.

Берлин, Гамбург, Бремен и еще шесть регионов разрешили работать в любое время с понедельника по субботу. Мекленбург, Саксония-Анхальт и Тюрингия ввели лимиты по субботам. Саксония и Рейнланд требуют закрываться после 22 даже по будням.

Объединяет одно: воскресенье – выходной. Положение по-прежнему есть в конституции, причем закон 1990 года снова отсылает к конституции-1919.

Но исключения все-таки есть.

В 2006-м Берлин разрешил магазинам открываться 10 воскресений в году, включая четыре – перед Рождеством. Норма не понравилась церкви. Чиновники от католичества и протестантизма объяснили, что работа по воскресеньям мешает торговцам посещать церковь и наносит ущерб устоям общества.

Церковь обратилась в конституционный суд. Он постановил убрать послабления в декабре, потому что права рабочих на религию, а также потребность в отдыхе и социальных контактах должны быть защищены.

Сейчас земли могут делать воскресенье рабочим днем четыре раза в год. В 2024-м Берлин пользуется этим 28 января (глобальная сельхозвыставка), 8 сентября (глобальная выставка электроники), 8 декабря (рождественские ярмарки), 22 декабря (канун Рождества).

Другие земли устанавливают собственные даты. Например, Гамбург: 7 января, 24 марта, 29 сентября, 3 ноября. В эти дни магазины работают с 13 до 20 часов.

В законе есть оговорки. По воскресеньям разрешают круглосуточно работать заправкам, аптекам; в течение дня – пунктам продажи молока, хлебобулочных изделий, свежих фруктов и цветов; с 11 до 13 часов – газетным киоскам. Также работают супермаркеты в зданиях вокзалов и аэропортов.

Но самое популярное исключение – Шпеткауфы (Spätkauf).

«Если коротко, это ночные киоски. Маленькие магазинчики с лимонадами и большим выбором пива, – говорит Дмитрий Вачедин. – Их прижимали, запрещали работать в воскресенье. Но в законе сказано, что, если поставишь внутрь столик, ты уже бар. Шпети пользуются такими лазейками. Борьба с ними ведется, но они до сих пор работают. Естественно, в воскресенье у них самая большая выручка».

В 2019-м административный суд Берлина постановил , что шпеткауфы нарушают закон, работая без выходных, и пригрозил штрафами до 10 тысяч евро.

Владельцы выкрутились. Одни притворяются барами, другие – туристическими магазинами. Те могут работать с 13 до 20 часов в воскресенье, если продают сувениры, путеводители, дорожные карты и продукты для немедленного потребления – растворимый кофе в стиках, упакованные бутерброды, быструю овсянку.

Рядом с наборами туристов, конечно, есть алкоголь, хлеб и другие товары из супермаркетов.

Онлайн-магазины разоряют офлайн – скоро закон придется реформировать. Но церковь + профсоюзы против, указывая на Римскую империю

В немецком обществе регулярно говорят об отмене воскресного правила.

Министр экономики прошлого созыва Петер Альтмайер призывал к гибкости, чтобы компенсировать убытки от продаж в пандемию.

Михаэль Линд, директор нескольких супермаркетов Rewe в Берлине, объяснял , что воскресенье придется сделать рабочим для магазинов одежды, мебели и электроники. Причина – конкуренция с онлайн-магазинами. Например, с Amazon, который принимает заказы 24/7. «Конкуренция вынудит это сделать. В противном случае стационарные точки потеряют клиентов», – говорит Линд.

Сайт Verkaufsoffene-sonntage отслеживает все модные магазины, которые работают по воскресеньям, пользуясь поправкой про четыре дня. Его администраторы пишут, что шопинг в конце недели уместен, а время работы должен определять покупатель на основании своих запросов.

«Критики жалуются, что людям нужен хотя бы один выходной в неделю. Эта критика непонятна, потому что сотрудники могут взять выходной среди недели. Церковь также ярый противник воскресных покупок. Она хочет использовать воскресенье, чтобы привести людей к христианскому мышлению. Но просвещенные люди не хотят, чтобы такое учреждение, как церковь, говорило им, когда они могут пойти за покупками», – написано на сайте.

Профессор университета Нижнего Рейна Геррит Хайнеманн тоже вспоминает про церковь как про препятствие: «Когда церковь говорит «нет», это очень влиятельное мнение. Особенно в стране, где в названии главной политической партии есть слово «христианский». Другой сложностью он называет профсоюзы, которые выступают против рабочих воскресений для своих сторонников.

Альянс за свободные воскресенья – движение, которое поддерживают религиозные ассоциации и профсоюзы. В 2021-м альянс отметил 1700-летие «свободных воскресений», вспомнив указ императора Константина: «В почтенный День Солнца пусть отдохнут магистраты и люди, проживающие в городах, и пусть все мастерские будут закрыты».

А что немцы делают, если все магазины закрыты?

«Все индивидуально. Кто-то идет в [ночной клуб] Бергхайн, который открывается в ноль часов субботы. Можно прийти туда не ночью, а в 10 утра. В это время у клуба очередь. Некоторые идут купаться или кататься на велосипедах. Рестораны забиты людьми, которые медленно завтракают.

Получается семейно-чилово-спортивная история. Когда идешь по улице – приятно. Мало машин, все слоняются и кайфуют. Прямо выходной», – рассказывает Дмитрий Вачедин.

– Как ты относишься к закону о воскресеньях?

– Его смысл не в том, чтобы сделать жизнь хуже, а наоборот. Он гарантирует право ничего не делать в конкретный день. Если ты понимаешь это и начинаешь ценить, что тусуешься не в молле, а выбираешься на природу, это здорово. Но все зависит от темперамента. Это или бесит, или нравится. Я принадлежу ко вторым людям.

Помню времена, как в некоторых регионах магазины закрывались в субботу в два часа. Вот это было ужасно – ничего не мог распланировать. А сейчас просто вспоминаешь в субботу: «О, завтра воскресенье – надо пойти что-то купить».

Как немецкое пиво стало таким особенным и великим

Фото: Christoph Hardt, Winfried Rothermel, Travel-Stock-Image/Global Look Press/via www.imago-i/www.imago-images.de ; Paul Glaser/Pressefoto