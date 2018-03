Пара слов об Олимпиаде

Это моя третья попытка написать что-нибудь об Олимпиаде. Увы, попытка номер два была удалена без объяснения причин. Возможно, она нарушала авторские права МОК, возможно, в ней был найден мельдоний, а может она просто не соответствовала общему траурному настроению, царившему в тот день.

*тынь-дынь*

О смска пришла:

«Это наша Олимпиада, наша трансляшка, наши видюшки! И не смейте делать из них свои гифочки! А без гифочек вы ничто. Бебебе. Ваш МОК»

Ну ок, этот пост будет без гифочек и без картинок с Олимпийской символикой, а то вдруг опять чьи-то права нарушу. Обойдусь всего одной, отражающей все, что я думаю по этому поводу.

Так вот, изначально к Олимпиаде 2018 я была настроена крайне предвзято и несколько пессимистично. Прошу меня понять и простить. Олимпиада в Сочи нанесла мне много душевных ран. Все мои любимцы там потерпели поражение. Поэтому к Корее я отнеслась с опаской.

Но, редкий фанат фигурного катания не страдает приступами мазохизма, поэтому закупив разнообразные успокоительные средства (см. схему 1) я приступила к просмотру.

Схема 1.

*тынь-дынь* Опять смска:

«Не забудьте прислать свою допинг пробу. Вдруг вы что-то употребляете. Ваша ВАДА»

Конечно, употребляю, а как иначе продержаться почти две недели с подъемами в 4 утра и необходимостью потом идти на работу?

Удивительно, но Олимпиада в Пхенчхане стала для меня счастливой. Кажется, после этой фразы надо надевать каску, бронижилет и уматывать) Но приступы мазохизма вынуждают остаться и высказаться…..*может зря я не смотрела Оттенки серого?*

Как я уже говорила, в команде Канады было несколько спортсменов, которым я отчаянно желала золота. *Неопознанные предметы домашней утвари полетели в мою сторону…..Ух ты! Чайник….Простите, а эмалированного с маками не найдется?* Ну что я могу поделать? Любовь зла…..А Патрика Чана я люблю давно и безрассудно. Как и Тессу со Скоттом. Поэтому, когда у них на шее заблестела золотая медаль, я выдохнула, бахнула шампусика и сказала себе: «Настя, большего и желать нельзя. Эта Олимпиада для тебя уже счастливая. Расслабься и получай удовольствие от просмотра» Но, сюрпризы не заставили себя ждать. Приятные сюрпризы.

Ведь потом была короткая программа пар – шикарнейший турнир достойный Олимпийских Игр! За эти четыре года парное катание стало для меня чуть ли не самым интересным видом. Как вырос общий уровень, какие интересные и разнообразные программы им стали ставить и даже в стиле некоторые девочки-парницы дадут фору танцоршам и одиночницам. Мне было жаль, что не все проходят в произвольную программу, я бы с большим удовольствием посмотрела всех участников.

Последнюю разминку произвольной программы я смотрела в слезах и соплях (в буквальном смысле, спасибо гриппу). Это было что-то невероятное по накалу. Но я безумно рада за Алену и Бруно. Конечно, в большей степени за Алену. Но Бруно спасибо, что не подвел хотя в короткой попытался. Рада, потому что уважаю ее, как спортсменку, за ее любовь и преданность фигурному катанию, за тот долгий путь, который она прошла в спорте, за волю к победе и потому что всем нам нужно иногда доказательство того, что наш труд не напрасен, что справедливость есть и чудеса случаются.

Наверное, для меня золото Алены стало самым эмоциональным моментом всей Олимпиады. Это была очень красивая победа – прямо сценарий к голливудскому фильму.

Суй – Хан я тоже нежно люблю, но не буду делать из их серебра трагедию. Они молоды и я надеюсь, еще будут радовать нас своими шикарными программами. Которые будут лучше, чем произвольная этого сезона. Такими, как прошлогодний блюз и нынешняя Аллилуйя, за которую им отдельное спасибо. Это было до мурашек.

Я никогда особо не любила Меган и Эрика, но не уважать их не могу. Отпахав командный турнир от и до и, наверное, сделав для этой команды больше всех, они вышли и ничего не отдали в личке. Как за такое не уважать?

Судя по всему Эрику наконец-то вернули паспорт и он теперь релаксирует в спа....в тишине)

Тарасовой – Морозову не расстраиваться – они молоды, у них все впереди. Валюше и Онжею собраться и зажечь на домашнем чемпионате мира. Ванессе и Моргану не заканчивать! Они только начали находить свой стиль. Папе Жангу не пороть горячку и не кидаться искать новую партнершу.

Грипп брал свое, температура не хотела опускаться ниже 39, у меня все болело и единственное, чего мне хотелось это упасть под одеяло и спать….но я не могла пропустить последние выступления Патрика. Любовь очень зла и на последний рывок надо было собраться. Я прошла с ним такой долгий путь длиной в 7 лет, что было бы обидно не дотерпеть совсем чуть-чуть. Но, честно, мне было так хреново, что я даже не помню, что он там натворил. Хорошо, что командное золото меня согревало вместо горчичника . Прощай, любовь моя. Эх, никому не заменить тебя в моем сердце.

Хави частенько от меня доставалось, особенно за скейтинг скиллз, их отсутствие точнее за их оценку. Но, тем не менее, я очень рада его медали. Он ее еще в Сочи заслужил, но козявка такая тогда решил не брать. А может и правильно. Может, тогда бы не был двукратным чм.

Я не фанат Шомы, но рада за него и его тренера. Они такие милые вдвоем с одинаковым мелированием)

Очевидно, что я и не фанат Юзуру) Но не уважать его не могу. Мужик сказал, что выиграет две Олимпиады, мужик сделал. Да еще и в состоянии далеком от здорового. Вот это я понимаю. Поэтому пьедесталом у мужчин я довольна и считаю его абсолютно справедливым.

Нейтан, тебе сжечь костюмы от Веры и больше никогда с ней не связываться. Эту скрытую рекламу ликера Шеридан я еще не скоро забуду. И отрастить обратно кудри, ты без них что тот Самсон.... Боян, тебе бежать от Лори. Иначе, помнишь….балет….Ленин…бревно. В общем, парни, ваш цикл следующий. Задайте там всем жару.

*тынь-дынь*

«Доводим до вашего сведения, что двое сотрудников ВАДА получили алкогольное опьянение, надышавшись парами в ходе анализа вашей пробы»

Еще осенью я смирилась, что второго личного золота Тессе и Скотту не видать. Поэтому очень хотела им командное. Смирилась, но продолжала твердить из поста в пост «Come what may». Самовнушение, аутотренинг, а может, где-то в глубине души сидело «Лед скользкий, на Олимпиаде может произойти все, что угодно, вспомните Турин, не вешайте медали заранее». Последнее относится к месье Гайаге)

Это было вторым чудом этой Олимпиады для меня. Конечно, как давняя болельщица Тессы и Скотта я безумно рада. Уж простите меня поклонники французского дуэта. И тут я снова повторю, как мантру – они так молоды, все у них еще будет. Сейчас самое время поэкспериментировать и удивить нас всех чем-то новым. Ну, лично мне бы этого от них хотелось.

Шибутани таки получили бронзу. Молодцы, выцарапали. Верните Алексу паспорт и отпустите уже его на волю.

Хочу посмотреть, как он раскроется без Майи. Ах, мечты) Потому что, если они не заканчивают, нас ждет диск the best of Coldplay и энтузиазма по этому поводу я не испытываю.

Как-то так вышло, что турнир девушек был для меня наименее интересным. В этот вид я эмоционально не вовлечена, нет тех, за кого бы я переживала от всего сердца. Моя прекрасная Каро заняла 5 место и я считаю это очень достойным результатом. За бронзу Кейтлин я тоже рада, она молодец что в кои-то веки взяла себя в руки и выдала два приличных проката в нужное время и в нужном месте. А золото и серебро….Как я уже говорила, мне было абсолютно все равно, кто из девочек выиграет - Алина или Женя. *Ух ты чайник с маками таки прилетел! Спасибо! И помидорка…...ваще суппер!* Обе молодцы, обе были великолепны.

Не смотря на недосып, несмотря на грипп, существенно осложнивший просмотр в прямом эфире (а может и к лучшему, кучу нервов ведь сэкономила, да и катаются они все почему-то лучше, когда я не смотрю) для меня Олимпиада определенно удалась!

Простите за сумбурность, за краткость и запоздалость. Я настолько не совпала по настроению с многими болельщиками, что и вовсе не хотела ничего писать, но не сдержалась)

Ждем ЧМ и будем подводить итоги этого цикла.