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    Селекционеры ЦСКА просмотрят юных футболистов Томской области

    Теги ЦСКА

    Селекционеры ЦСКА просмотрят юных футболистов Томской области 

    Томские дети получат шанс попасть в академию ПФК ЦСКА по итогам совместных тренировок с представителями московского клуба. Вместе с тренерами "армейцев" в Томск приедет селекционер команды, который просмотрит юных футболистов, рассказала корреспонденту исполнительный директор томской областной федерации футбола Ирина Филимонова. 

    Ранее сообщалось, что в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года ПФК ЦСКА организует социальный проект, в рамках которого проведут мастер-классы для детей от 6 до 15 лет. Многократный чемпион России посетит шесть городов страны, в том числе и Томск. Представители армейцев пробудут в Томске с 12 по 15 марта. 

    "Мы ожидаем порядка 170 юных футболистов из Томской области и других регионов Сибири. В проекте примут участие дети из 21 города Алтайского края, Иркутской области, Республики Хакасия. Иркутская область, Хакасия, Забайкальского края. Наш регион представят 20 человек из Томска, Шегарского, Первомайского, Томского районов, а также из Белого Яра и Колпашево. Мастер-классы проведут тренеры ПФК ЦСКА. Кроме того, приедет и селекционер клуба на просмотр участников проекта. По итогам отбора некоторых ребят могут пригласить в академию московского клуба", — сказала Филимонова. 

    Она добавила, что отбор участников мастер-класса уже закончен. Юные футболисты будут проживать в гостинице и заниматься с тренерами ЦСКА три раза в день по 1,5 часа. Дети будут поделены на три возрастных категории, для каждой будет подготовлен свой комплекс упражнений.

     Представители московского клуба посетят Томск с 12 по 15 марта. Торжественное открытие мероприятия пройдет 13 марта в 11:30 в футбольном крытом манеже "Восход".

    Автор
    • ААГ

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