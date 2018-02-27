Черчесов: просим Джикию и Васина не думать о восстановлении именно к ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попросил травмированных защитников национальной команды Георгия Джикию и Виктора Васина не думать о восстановлении именно к чемпионату мира 2018 года.

Армеец Васин получил травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА дома обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 1:0. После игры защитник прошел медобследование в одной из клиник Рима, был поставлен диагноз - разрыв крестообразной связки колена. В январе из-за травмы крестообразной связки из строя выбыл еще один защитник сборной России спартаковец Георгий Джикия.

"Знаете, они тоже читают прессу, поэтому они получили просьбу, переходящую в задание, об этом не думать, отключиться от всех этих разговоров, дат, дней. Не надо ничего форсировать, все идет своим чередом, мы все время на контакте с медицинским штабом. Наша задача - не посыпать соль на рану и оставить их пока в покое, чтобы они сконцентрировались на своих болячках", - сказал Черчесов журналистам.

"Он (риск для игроков пропустить ЧМ-2018) большой. Больше шанс, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут, - добавил Черчесов. - Поэтому мы их оставили в том состоянии, в котором они есть. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу".