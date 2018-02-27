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    Блог ЦСКА - Онлайн

    На матче ПФК ЦСКА — Лион будет доступна новая зона Fan Lounge

    Теги Лион ЦСКА

    ПФК ЦСКА на домашней игре 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» откроет для болельщиков ещё одну зону гостеприимства — Fan Lounge. 

    Под Fan Lounge будут открыты четыре ложи, расположенные по центру трибуны A. Реализовываться ложи будут по местам, стоимость одного билета составит 7000 рублей. Болельщиков ждут комфортные места, фуршет и напитки. 

    Приобрести билеты в Fan Lounge в настоящее время возможно только в кассах ВЭБ Арены.

    Автор
    • ААГ

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