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    Блог ЦСКА - Онлайн

    ЦСКА и «Урал» прилетят в Москву в один день

    Теги ЦСКА
    Поскольку сегодня главной темой для обсуждения является погода, сообщаем, каковы условия работы армейцев в Испании. Холодный фронт, практически полностью накрывший Европу, вице-чемпионам России никак не помешал. Разве что сегодня с утра похолодало и накрапывает дождь. До этого было тепло, а вчера температура даже доходила до плюс двадцати градусов.          В 11 утра по местному времени армейцы начнут очередную тренировку. Завтрашнее занятие также запланировано на утро, и на этом программа четвертого сбора будет исчерпана. Контрольных матчей, как мы сообщали, на данном этапе не запланировано, скорее всего, сегодня или завтра состоится двусторонка. В четверг команда вернется в российскую столицу, в пятницу проведет предыгровое занятие. В субботу, 3 марта, в 14.00 по московскому времени начнется поединок с "Уралом". Напомним, что в Кампоаморе сейчас работают 23 футболиста основной обоймы.      Команда из Екатеринбурга также прилетит в Москву в четверг, 1 марта. Прямо с Кипра, где уральцы провели подготовку к весенней части чемпионата России. Напомним, что на прошлой неделе подопечные Александра Тарханова стала победителем Кубка ФНЛ.  

    Автор
    • ААГ

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