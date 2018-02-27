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    Бышовец: «ЦСКА будет непросто пройти «Лион»

    Теги ЦСКА Лион

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что потери в составе могут помешать ЦСКА достойно выступить против «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы. 

    «Лион» играет в открытый футбол, это очень сильная, атакующая команда. ЦСКА будет непросто пройти этот клуб, особенно с учетом проблем армейцев, связанных прежде всего с потерей из-за травм ряда игроков оборонительного плана. Это может стать ключевым фактором в противостоянии», – заявил Бышовец. 

     

     

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет во Франции 15 марта.

    Автор
    • ААГ

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