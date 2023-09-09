Глаз Народа
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Вспоминаем финалы Медведева на «Больших шлемах». В воскресенье он проведет пятый

Даниил Медведев Даниил Медведев
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Новак Джокович Новак Джокович
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Теннис Теннис

После того, как внутренний ребенок Даниила Медведева перестал мечтать по ходу драматичного финала Australian Open-2022, в его выступлениях на «Шлемах» наступил заметный спад. Ни на одном из четырех следующих «Шлемов» Даниил не прошел дальше четвертого круга, на «Ролан Гаррос» в этом году так вообще стартовый матч проиграв сопернику, никогда не входившему в топ-100.

Шлемовые дела Медведева пошли на поправку на «Уимблдоне», где он впервые вышел в полуфинал, но поражение от Карлоса Алькараса в нем – второе подряд без единого взятого сета – смотрелось довольно удручающе.

Американская хардовая серия у Медведева тоже не сложилась, но на US Open он внезапно нашел игру, которую оценил сначала на 10, а потом и на 12 из 10, и прорвался в финал. По пути туда он прошел Себастьяна Баеса, перед Нью-Йорком выигравшего два турнира подряд, Алекса ди Минаура, которому проиграл две последние встречи и, наконец, Алькараса, которому за полгода проиграл дважды на своих лучших покрытиях.

Результат – Медведев в пятый раз сыграет в финале «Большого шлема» и третий – US Open, который уже можно считать его домашним турниром. Вспомним, как Даниил играл важнейшие матчи.

US Open-2019 – эпос против Надаля

Ровно четыре года назад Медведев оформился в топ-игрока и главного теннисного трикстера. Тогда он показывал трибунам средний палец и прощался с ними словами «Знайте, я победил благодаря вам», чтобы через день признать, что был неправ, и искупаться в болельщицкой любви. Но главное – как настоящий топ Медведев набрал лучшую форму, когда это было важнее всего, и вышел в финал против Рафаэля Надаля.

Когда Медведев проиграл два первых сета того финала, казалось, что можно расходиться. Но в отличие от многих своих предшественников в больших финалах против Большой тройки, Даниил из отчаянной ситуации заиграл лучше – и превратил матч в триллер. В итоге он все же уступил, но после матча не было никого, кто не зауважал бы его за игру, характер и остроумие.

Australian Open-2021 – проиграл без шансов, но снова выиграл церемонию награждения

Полтора года спустя Медведев вернулся в финал «Шлема» в Австралии, но там его ждал король континента Новак Джокович. Медведев на тот момент серба уже несколько раз обыгрывал на турнирах ATP, но на «Шлеме» не удалось.

В матче Даниил взял девять геймов, зато снова покорил всех речью – вспомнил, как Джокович взял его под крыло, когда он только начинал играть профессионально.  

US Open-2021 – великая победа

Позднее в том же году в финале US Open-2021 Медведев должен был помешать Джоковичу собрать календарный Шлем. Учитывая важность момента и историю их встреч на «Шлемах» (в двух матчах россиянин взял один сет), надежды на Даниила было мало. Но он выступил в своем любимом амплуа возмутителя спокойствия, провел выдающийся матч, победил и выдал легендарное празднование.

Australian Open-2022 – разбитое сердце и потерянные мечты

 

В Мельбурне-2022 Медведев снова дошел до финала, пройдя Кириоса, Циципаса и отыграв матчбол у Оже-Альяссима. В финале он снова встретился с Надалем, но в отличие от US Open-2019, два первых сета взял и даже имел тройной брейк-пойнт в третьем. То, что Медведев тот матч в итоге проиграл, объясняется преимущественно величием его соперника, но поражение от этого не стало менее болезненным, и Даниил весь год после него был сам не свой.

US Open-2023 – ?

В финале нынешнего US Open Медведев и Новак Джокович встретятся в 15-й раз. И по общим личным встречам (9-5), и на харде (8-4), и на «Шлемах» (2-1) ведет Джокович. Где ведет Медведев?

На US Open.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Daniel Pockett, Sarah Stier, Quinn Rooney

1 комментарий

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Артем Гладских
спасибо , болеем за даню!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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