Год назад на US Open-2022 19-летний Бен Шелтон дебютировал в основе «Шлема» по wild card, которую получил как чемпион NCAA, студенческого первенства США.

Ранее тем летом он по аналогичным wild card сыграл на домашних турнирах в Атланте и Цинциннати – его первые выступления на уровне ATP. Шелтон выиграл три матча, в том числе у №5 Каспера Рууда (стал самым молодым американцем после Энди Роддика, победившим соперника из топ-5). Норвежец, через несколько недель дошедший до финала US Open, тогда признался, что не ожидал от студента Шелтона такого тенниса:

«Я знал, что он молодой игрок на подъеме. Но сегодня он обстучал все линии и углы в самые нужные моменты. Меня это впечатлило».

Через несколько дней после «Мастерса» в Цинциннати Шелтон, окончивший два курса в Университете Флориды, перешел на дистанционное обучение и стал профессионалом, подписавшись с агентством Роджера Федерера Team8 (делит агента с Коко Гауфф). Он никогда не играл на траве или неамериканском грунте – у него даже не было паспорта для выезда из США, зато было – ощущение, что он набрал классный ход и может использовать его как трамплин для карьеры в туре.

Год спустя очевидно, что ощущение его не обмануло.

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Шелтон – младший ребенок в семье с большим теннисным бэкграундом. Его папа и нынешний тренер Брайан – бывший профессионал и чемпион двух одиночных турниров ATP, поднимавшийся в топ-60 и участвовавший во всех «Шлемах». На «Уимблдоне»-1994 он из квалификации дошел до второй недели, обыграв по пути бывшего чемпиона Михаэля Штиха.

Мама Бена Лайза успешно играла по юниорам, а ее покойный брат Тодд Уитскен в профессионалах побеждал Джимми Коннорса на US Open в 1980-е, играл в четвертьфинале Australian Open и поднимался в топ-50.

Сестра Бена Эмма старше него на полтора года и в этом сезоне закончила теннисную карьеру в NCAA.

При этом Бен в детстве к теннису был равнодушен – он занимался американским футболом и мечтал о карьере квотербека. Брайан, которому в его детстве родители играть в футбол не разрешали, сыну не мешал и теннис ему не навязывал, работая тренером женской теннисной сборной Технологического института Джорджии.

«Я рано понял, что теннис его не интересует, что он тяготеет к командным видам, – вспоминал Шелтон-старший. – Он был гораздо более коммуникабельный, чем я в его возрасте. Я скорее интроверт, а он абсолютный экстраверт: громкий, общительный, энергичный. Так что футбол ему подходил больше. Глядя на него, я всегда думал: он вырастет в классного футболиста».

В 2012-м, когда Бену было девять, Брайана пригласили в Университет Флориды, и там Шелтон-младший постепенно связал свое будущее с теннисом, начав заниматься им с 11, причем из довольно прагматичных соображений:

«Я понял, что как университетский тренер мой папа хорошо знает игру, – вспоминал Бен ход своих мыслей. – С таким ресурсом мои шансы добиться чего-то в теннисе повышались. Плюс, я вырос довольно поздно, и в средней школе было уже полно парней здоровее меня, и мне уже надоедало, что все постоянно меня пропихивают».

Когда в 16 лет Шелтон-младший хотел начать ездить на юниорские турниры за границей, отец убедил его остаться дома и работать над игрой, мотивировав это тем, что он не лучший игрок даже по свою сторону океана. Через год Шелтон поступил в домашний университет, готовясь к тому, что как сын тренера будет испытывать больше давления, а не меньше, – так и вышло:

«Папа был ко мне строже, чем к другим, и все в команде знали, что у меня нет никаких поблажек и если я накосячу, то влетит мне так же, как всем остальным, если не больше», – рассказывал Шелтон в прошлом году. Тогда же он говорил, что спокойный график, обеспеченный ему решением не ездить за границу, оказался залогом его быстрого теннисного развития.

На первом курсе Шелтон принес университету первое командное чемпионство NCAA, выиграв решающий матч в финале (на фото). Через год в 2022-м он взял одиночный титул (несмотря на то, что был пятой ракеткой Флориды), дебютировал на US Open, выиграл три американских «Челленджера» подряд и вошел в топ-100. В массовое теннисное сознание Шелтон ворвался чуть позже – когда в свой первый выезд из США дошел до четвертьфинала Australian Open и шутил, что ему неудобно нарушать режим сна отца, тогда еще тренировавшего в университете (с тех пор уволился, чтобы работать с сыном).

«Мне потребовалось много времени, чтобы достичь того уровня, на котором он уже сейчас, а он начал играть позже меня», – говорил Брайан Шелтон еще год назад.

Кроме результата, на Australian Open Шелтон запомнился атлетичностью, пушечными леворукими подачами и нескрываемым удовольствием, которое получал от игры. Следующие полгода на месте оставалось все, кроме результатов – с февраля до прошлой недели американец выиграл всего девять матчей, из которых два подряд – только однажды на «Челленджере».

Зато на US Open Шелтон снова показал себя игроком больших матчей и из американской четверти сетки стал именно тем, кто прорвался в полуфинал. Обыгранный Шелтоном в четвертьфинале Фрэнсис Тиафу за энергию и неутомимость назвал его Багзом Банни, а Джон Макинрой сказал, что видит в нем больше потенциала, чем в ком-либо из соотечественников (в живом рейтинге Шелтон сегодня четвертая ракетка США).

Сам Бен летом сказал, что хочет устрашать соперников одним своим присутствием в сетке – «как Рафаэль Надаль, про которого каждый знает, что он пахал больше тебя последние бог знает сколько лет, и все равно каждый новый день еще работает, чтобы стать лучше».

Для обозначения такой включенности у Шелтона уже есть жест, который он на US Open демонстрировал после выигранных матчей, – рука, приложенная к уху как телефонная трубка, от английского выражения «dialed in». Показать этот жест снова ему сегодня будет мешать Новак Джокович.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Clive Brunskill, Darrian Traynor, Clive Brunskill, Elsa; instagram.com/benshelton/