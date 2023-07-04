Глаз Народа
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Курникова после тенниса пропала: скрывала беременности, почти не снимается и даже не ходит на концерты мужа

Анна Курникова Анна Курникова
фото фото
Теннис Теннис

Месяц назад Анне Курниковой исполнилось 42, а чуть раньше 20 лет прошло с ее последнего профессионального матча.

Тем не менее присутствие и влияние Курниковой в профессиональном теннисе до сих пор ощущается: она по-прежнему фигурирует в любых рейтингах молодости, а на прошлой неделе Каролин Возняцки рассказала Vogue, что в детстве мечтала о контракте с adidas, потому что он был у Курниковой.

Насколько Анна была знаменита, пока играла, настолько непубличной стала ее жизнь после тенниса. И если за 15 лет после окончания карьеры она еще иногда появлялась на телевидении (например, была тренером в одном сезоне реалити-шоу о похудении), давала редкие интервью и снималась для глянца, то последние годы ее не видно даже за кулисами концертов ее партнера Энрике Иглесиаса, где раньше она появлялась регулярно.

Курникова и Иглесиас настолько избегают публичности, что даже о первой беременности теннисистки в 2017-м мы узнали только после того, как она родила близнецов Николаса и Люси.

Даже подруга Анны Светлана Кузнецова, всегда пересекающаяся с ней во время визитов в Майами, познакомилась с Иглесиасом только в 2018 году (вместе они с 2001-го). Потом она рассказывала Sports.ru:

«У них очень красивый дом. Аня вся в делах – суперпрофессиональна в своем материнстве. По-моему, она в своей жизни более дисциплинированна, чем я в спорте. У нее четкий распорядок дня, она сама все делает с детьми и даже сама ходит на рынок за продуктами.

Меня это поразило: Аня Курникова, выбирающая помидоры на рынке. Это очень круто: при такой известности и возможностях, как у нее, так высоко ценить семью, так трепетно относиться к своей роли жены и матери».

Вскоре Курникова снялась в своей последней на данный момент фотосессии – для юбилейного номера русского Cosmopolitan, а в течение года после этого папарацци все же спалили вторую беременность.

Дочка Мэри родилась в начале 2020-го (теория заговора из инстаграма о том, что ее родила суррогатная мать, а фотографии из родильной палаты отфотошоплены, многое объясняет о том, почему пара никого в свою жизнь не пускает).

С тех пор все онлайн-присутствие Курниковой связано с детьми (и изредка – собаками) – на одном видео, например, она говорит с дочерью на английском и русском. Единственная отсылка к чему-либо за пределами домашней жизни – это фотография Мэри в белом наряде Ralph Lauren с подписью «Уимблдон», я иду!»

Курникова и Иглесиас – 😍. Начали с секса в клипе, вместе уже 20 лет, потому что живут друг для друга

Фото: Gettyimages.ru/Sean Garnsworthy, Bongarts, Michael Kovac; facebook.com/Kournikova; instagram.com/annakournikova, enriqueiglesias

4 комментария

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Tarkovski
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют, воруют и пишут статьи про Курникову на Спортс.ру
+3
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+3
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nicckk
если статья про кцрникову то тут в принципе два варианта кто автор
+1
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+1
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Eugenie Nation
Что должно произойти, что бы Валерия перестала писать про недающую инфоповодов Курникову
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cosset
Ответ Eugenie Nation
Что должно произойти, что бы Валерия перестала писать про недающую инфоповодов Курникову
раздел теннис должен закрыться) о чем еще писать Валерии, не про матчи же в самом деле)
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