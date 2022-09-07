Пранкер постригся прямо на трибунах US Open – и его выгнали. В марте он собрал 10 млн просмотров стрижкой на матче НБА

Мужчина в пеньюаре Louis Vuitton.

Вторник на US Open завершился не только пятисетовой победой Карена Хачанова и уничтожением ракеток Ником Кириосом – еще по ходу их матча в переходе показали, как одного из зрителей прямо на трибуне брили наголо.

Зрителем в парикмахерском пеньюаре Louis Vuitton оказался 21-летний ютубер JiDion – создатель комедийного контента с 5,8 млн подписчиков. JiDion ведет канал с 2018-го и специализируется на пранках: ходит в публичные места и разыгрывает там людей. Например, его постоянный сюжет – вражда с менеджером магазина Shoe-Palace Тайроном (примерно как у Джимми Киммела с Мэттом Дэймоном).

JiDion, начинавший ютубную карьеру с видео о том, как его отстранили от школы, набрал 100к подписчиков в течение полутора лет, а миллион пробил год назад. В 2022-м его контент стал более провокационным: из-за разного рода перепалок с коллегами его забанили на Twitch и выгнали с фестиваля TwitchCon, ютуб вынес ему предупреждение за рекламу азартных игр, а несколько недель в Париже он провел ночь в тюрьме.

Стрижку в публичном месте делают JiDion не впервые: прошлой осенью он стригся во время лекции в колледже (7,8 млн просмотров), а весной – на матче НБА, где сидел в первом ряду (10 млн, рекорд канала).

Тогда JiDion привлек внимание и баскетболистов, и официальных аккаунтов НБА – очевидно, поэтому решил повторить пранк на US Open, в прошлом году прославившем случайную болельщицу.

На матче Кириоса и Хачанова блогер сидел во втором ряду и не встретил одобрения у соседей по второму ряду мест на корте Артура Эша, так что с арены его в итоге увели. Но для его контента так, наверное, только лучше.

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Фото: Gettyimages.ru/Elsa