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    Шерлок украл у Федерера спортивный «Оскар»

    Теги видео светская хроника ATP Роджер Федерер

    Разогрев перед настоящим «Оскаром».

    Спортивный фонд Laureus вслед за вчерашней церемонией вручения своих наград снял ролик с ее триумфатором Роджером Федерером.

    В нем Федереру, получившему Laureus как спортсмен и возвращенец года, подыгрывает британский актер Бенедикт Камбербэтч, который церемонию провел. Он под предлогом холодной погоды (вчера в Монако шел снег) предлагает Маэстро сыграть в настольный теннис. Шести Laureus’ам Федерера в этом матче находится неочевидное применение.

    36-летний Федерер, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, ранее признавался Laureus спортсменом года в 2005-08 годах.

    Фото: facebook.com/LaureusSportforGood

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