11 базовых ошибок человека, который сел играть в покер

Гайд по ошибкам новичков.

Покер – игра, в которой легко понять правила, но сложно стабильно выигрывать. Тысячи новичков каждый год садятся за реальные и виртуальные покерные столы и, совершая одни и те же ошибки, проигрывают деньги. Мы собрали эти ошибки в одном месте, чтобы вы могли начать играть в покер осознанно и осторожно. Ведь только такая игра приводит к стабильным результатам.

Стабильным результатам – и стабильным победам даже на самых серьезных событиях вроде Мировой серии покера WSOP. В этом году WSOP проходит в онлайне на GGпокерок – руме, вместе с которым мы подготовили этот текст.

Бездумные блефы

Покер сложный и многогранный. Но под влиянием кино многие уверены, что это просто игра, где блефуют. Когда такие игроки впервые садятся за стол, они уже готовы изображать сильные комбинации. Но хороший блеф требует знаний и опыта – здесь важно и против кого блефовать, и какого размера ставки и даже какие у вас на руке карты (потому что тогда их точно нет у соперника). Новички редко о таком задумываются, блефуют однообразно и размашисто – и на флопе, и на терне, и на ривере они быстро ставят по половине банка, не обращая внимания на вышедшие карты. Они не понимают, что если их соперник хороший игрок, то после колла флопа и терна он едва ли выкинет карты в пас на ривере. В итоге непродуманный блеф ведет к потере огромного количества фишек.

Невнимательность к игре соперника

Покер – игра с неполной информацией, в отличие от, например, шахмат. И задача хорошего игрока – искать все возможные способы эту информацию извлечь. Начинающие покеристы иногда напрочь забывают о существовании соперника.

Например, у Алексея A♦7♣ разномастные, он играет против Виктора — разумного, но не очень опытного игрока. Выходит флоп А♥2♠8♣, Алексей делает ставку, Виктор отвечает. На терне 7♦, Алексей делает еще одну ставку, а оппонент переставляет его в два раза. Алексей ослеплен своими двумя парами, коллирует, чтобы побольше заработать на последней оставшейся улице. На ривере приходит K♥, Алексей ставит много, получает большую ставку в ответ от Виктора и выставляется олл-ин. Виктор показывает 8♦8♥, уже на флопе ставшие сетом, и забирает банк.

Можно списать все на невезение, но Алексей просто проигнорировал рейз от оппонента на терне. Виктор сделал небольшую ставку, значит, он не хотел выбивать соперника из банка. Но он все же сделал ее, значит, у него уже была сильная рука. На ривере следовало сыграть чек-колл, или вовсе выбросить на большую ставку.

Лимпы

Лимп — ставка на префлопе размером в один большой блайнд. Лимп нельзя назвать однозначно плохой игрой — его применяют и некоторые хорошие игроки, если это часть сбалансированной стратегии. У новичков же никакой сбалансированной стратегии нет, они просто делают минимально возможную ставку, потому что со своей очевидно не очень сильной рукой, хотят подешевле посмотреть флоп. Опытные игроки будут отвечать ставкой в два с половиной или три больших блайнда, заставляя менее опытного оппонента внести фишки в банк, а потом выкинуть карты в пас на одной из улиц в ответ на агрессию.

Чрезмерная вера в силу руки, независимо от карт на доске

Высокая карманная пара — отличная стартовая рука в техасском холдеме. Но если вы когда-либо играли в покер, то понимаете, что с ней можно не только много выиграть, но и очень много (а главное, обидно) проиграть.

Пример: самое начало турнира, у игроков огромные стеки — по 150 больших блайндов. У Альберта Q♥Q♦, он делает рейз из ранней позиции и получает несколько коллов от игроков за ним. Сергей сидит на большом блайнде, многие уже вошли в раздачу, это самое начало турнира, поэтому ему нужно добавить в банк немного фишек, чтобы тоже посмотреть флоп.

На флопе дилер выкладывает J♠8♠8♥. Альберт делает ставку, получает один колл и огромный олл-ин от Сергея. Что делать дальше?

Многие новички в этой ситуации сделают колл. И увидят у игрока на большом блайнде 8♥7♠, после чего покинут турнир, уверенные, что все сделали правильно.

Здесь действительно можно сбросить, тем более что у игрока, который сделал колл ставки Альберта на флопе, может быть 8♣ или даже J♦J♥. Кроме того, у соперников здесь иногда будут A♥A♦ или K♥K♦, сыгранные осторожно на префлопе.

Умение расставаться с сильными руками без сожаления — одна из черт сильного, выигрывающего игрока.

Уверенность, что «все подкручено»

Среди новичков живет мнение, что генераторы случайных чисел, которые используют онлайн покер-румы для тасования колоды, не вполне честные. Объясняется это по-разному. Есть версия, что руму выгодно, чтобы на нем выигрывали стримеры, или чтобы выигрывали те руки, вероятность победы которых ниже.

На самом деле покер — это игра мастерства, которое проявляется не во время выставлений 45% на 55%, а во время обычных раздач. И именно поведение игроков во время этих раздач, умение правильно выбрать размер ставки, умение понимать диапазон соперника и даже умение вовремя сдаться отличает хорошего игрока от не очень хорошего. А большое количество сыгранных турниров и раздач превращает хорошего игрока в игрока, который зарабатывает деньги покером.

Чрезмерная любовь к тузам и одномастным рукам

Начинающие часто не умеют выбирать руки для розыгрыша, и стремятся увидеть флоп с любой рукой, в которой есть туз, даже если это что-то вроде A♥6♠. Это большая ошибка — ни туз, ни шестерка на флопе не гарантируют победу, а скорее приведут к проигрышу против более опытных игроков, которые участвуют в раздаче только имея на руках сильных тузов.

Другой любимый тип рук новичков — это одномастные руки. 9♥5♥, J♠2♠ – если карты одной масти, надо участвовать в раздаче. Такой подход часто приводит к крупным поражениям. Например, Антон зашел в раздачу коллом c рукой 9♦5♦. В банке еще есть Алёна — сильный и опытный игрок, которая давно смотрит на Антона и все про его стиль поняла.

На флопе кладут A♣2♦8♦ Алёна делает ставку в половину банка, Антон отвечает коллом. На терне появляется 2♥, Алёна делает огромную ставку практически в банк, Антон растерян, но всё равно коллирует. Никаких бубей на ривере — Антон проигрывает большой банк.

Здесь Антону нужно было бы скинуть еще на терне, потому что по покерной математике на ставку в банк ему нужно отвечать, только имея 33% на победу. С флеш-дро на терне у Антона всего около 20%. Кроме того, Алёна прекрасно понимает, какая рука у ее соперника, и не даст ему выиграть лишние фишки, если на ривере появится бубна.

Отсутствие банкролл-менеджмента

Все покерные профессионалы следят, чтобы у них было достаточно денег на игру. Они не сядут в турнир за 10 долларов, если у них на счету 100 долларов. Дело даже не в том, что один конкретный турнир можно проиграть из-за невезения. Такой подход бережет их от принятия неверных решений из-за давления денег. Начинающие игроки редко следят за банкроллом и это отражается на их игре — они зажимаются тем сильнее, чем ближе к призам, боятся больших ставок даже с сильными комбинациями. А попав в призы в турнире такие игроки вовсе перестают играть, пытаясь не выиграть, а просто как можно дольше просидеть.

Проходить на большие события без угрозы для банкролла можно через отборочные турниры, в которых в качестве призов игроки получают билеты на крупные события. Попасть на Мировую серию покера можно через WSOP Silk Road на GGпокерок, серию сателлитов с билетами от 1 доллара. К тому же, все новые игроки GGпокерок получают гарантированные билеты на сателлиты WSOP на первый депозит.

Слишком пассивная игра

В покере невозможно выиграть пассивной игрой. Включите любой стрим профессионального игрока — он чаще будет делать ставки, чем делать чек. И часто это большие ставки, и часто такое давление заставит оппонентов выкинуть карты в пас. Многие начинающие игроки играют пассивно, не пытаясь переиграть соперников и обращая внимание только на свои карты. Если они не попали в доску, они делают чек и фактически прекращают борьбу. Оппоненты все понимают и забирают банк блефом.

Тильт

Тильт — это потеря контроля над собой из-за произошедшего за столом. Покер богат на возможности расстроиться — здесь можно проиграть, имея 97% на победу, или просто растерять большой стек за пару раздач, даже сыграв совершенно правильно. Новички от такого впадают в тильт, начинают делать огромные ставки с не очень сильными руками, злятся и оскорбляют оппонентов, пытаются выбить их из банка с помощью неоправданных блефов. В тильте можно случайно выиграть большой банк, но на длинной дистанции тильтующий игрок обязательно все проиграет.

Бессмысленные ставки

Хороший игрок в покер осознает, с какой целью делает каждую ставку. Цели бывают разные — чтобы получить оплату с более слабых рук (это называется «для велью»), чтобы выбить более сильные руки (это и есть блеф) или чтобы не дать оппоненту достроить комбинацию («для защиты»). Начинающие игроки часто ставят просто так, без какой-либо цели. Некоторые просто ставят минимально возможную ставку на каждой улице не имея даже намека на выигрышную комбинацию, другие — ставят по половине банка просто так. Все это ведет к проигрышу денег если не в конкретной раздаче, то на дистанции — точно.

Самый удивительный пример бессмысленной ставки — это переставление рейза оппонента на префлопе в полтора-два раза (недотрибет). Допустим, Михаил сделал рейз в 200 фишек при блайндах 50/100 фишек, т.е. его ставка равна двум большим блайндам. Виталий, который сидит следом, хочет сделать ставку больше — так он или сразу заберет банк, или увеличит его размер, чтобы побольше выиграть со своей сильной рукой, или просто останется с оппонентом в раздаче один на один. Хорошие игроки ставят в таких ситуациях в три или четыре раза больше изначальной ставки, в нашем примере это 600-800 фишек. А начинающие игроки могут запросто поставить 300 фишек, но это абсолютно бессмысленно — банк вырастет не сильно, первый игрок никогда не выкинет карты, да и вряд ли кто-то из сидящих дальше за столом соперников не войдет в банк с рукой средней силы.

Ставки, которые раскрывают силу рук

Многие новички волнуются за столами, когда к ним приходит сильная комбинация, особенно если это туз-король — очень сильная рука, но с ней сложно играть, если на флопе не положат ни туза, ни короля. В такой ситуации новички стремятся забрать банк сразу же, на префлопе, и могут поставить нелогично много. Хорошие игроки сразу поймут, с чем имеют дело, и извлекут из ситуации максимум выгоды.

Такие ошибки совершаются не только на префлопе. Часто собрав к риверу руку фантастической силы, например, фул-хаус, который сложно разглядеть сопернику из-за структуры доски, неопытный игрок делает гигантскую, ничем не оправданную ставку, пытаясь получить оплату от оппонента. Но в 99% случаев оппонент выкинет, а в одном проценте — заколлирует и покажет каре.

Ставки нужно всегда делать стандартного, неподозрительного размера. Идеальный игрок в покер ставит одинаково и с сильной рукой, и с блефом, не выдавая никому силу своей руки.

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Все игроки в покер ошибаются, это неизбежно. Но не нужно отчаиваться. Оттачиваем технику, пробуем, падаем и снова поднимаемся – и, кто знает, может совсем скоро вы заберете свой собственный золотой браслет WSOP?

Фото: globallookpress.com/Joan Valls/ZUMAPRESS.com, David Becker/ZUMAPRESS.com, Alexandre Rotenberg/ZUMAPRESS.com