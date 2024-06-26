«И это новый Пеле?» Выход Эндрика на замену на Кубке Америки тут же стал мемом😅

Пока у бразильцев только мемы и ноль голов.

В стартовом матче Кубка Америки Бразилия играла с Коста-Рикой, в стартовом составе вышел Винисиус, а на 71-й минуте его заменил будущий одноклубник Эндрик - его лицо перед выходом на замену тут же завирусилось в сети.

Забить ни тому, ни другому не удалось - матч закончился 0:0.

Эндрик подпишет контракт с «Реалом» 21 июля - в день своего 18-летия. Официальная презентация его в качестве игрока «Реала» запланирована на 26 июля.