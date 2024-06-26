В США Месси рекламирует сеть строительных магазинов - в каждом из филиалов клиенты могут сделать памятное фото с Лео

Спасибо американским пользователям соцсетей за это знание.

В американских аккаунтах пользователей соцсетей начали массово появляться вот такие снимки.

Lowe’s (по-русски звучит «Лоуз» - американская компания розничной торговли, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для ремонта. Штаб-квартира располагается в Мурсвилле, Северная Каролина. Сеть компании насчитывает около 2 тысях магазинов в США и Канаде.

Теперь каждый посетитель магазинов Lowe's может сделать памятное фото с аргентинской легендой.