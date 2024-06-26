Все трофеи Месси на одном фото - к 37 годам он действительно «прошел» футбол
Великая карьера.
24 июня нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», отмечал 37-летие.
Месси является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок страны и 8 раз становился обладателем Суперкубка, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка.
Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз.
В общем, собаки лают, караван идёт
Зато в плей-офф против Челси у него 0. Затем и вылетели.
В Ла Лиге он был покорителем Осасун, Леганесси, Дижон и других испанских грандов.