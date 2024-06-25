🕊 «Бог избрал меня. Я ничего не сделал, чтобы стать таким игроком». Месси считает, что его талант - дар с небес

Лионель Месси рассказал, что есть только один, которого можно поблагодарить за игрока, которым он является сегодня, и это не он сам.

«Мне вполне понятно, что я таким родился. Бог избрал меня. Это был подарок, который мне подарили с небес.

Я всегда был другим. Люди приходили посмотреть на меня. Я не осознавал этого. Начал понимать только с возрастом.

Конечно, я пытался воспользоваться талантом, я пытался выжать из него максимум, но правда в том, что я ничего не сделал, чтобы стать игроком, которым уже стал, когда был маленьким», - признался Месси.

А какой талант у вас?