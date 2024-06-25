Испании грозит штраф в 30 тысяч евро за появление на поле Ямаля в матче против Албании - его дальнейшее участие в плей-офф под вопросом😱

Все дело в немецких законах.

В Германии подросткам до 18 лет запрещено работать после 8 вечера. Для спортсменов есть исключение - это 11 вечера, но данное правило действует на участие спортсмена в самом соревновании, поход в душ и общение СМИ. Таким образом, по немецким законам в 11 часов вечера спортсмен, чей возраст меньше 18 лет, должен быть полностью свободен.

В случае с Ямалем игрок появился на поле на 71-й минуте - около 22:30 по местному времени. Матч завершился в 21:50, даже если испанской делегации удастся доказать, что к 23:00 Ламин помылся, пообщался с прессой и мирно спал в автобусе, вопрос встает насчет остальных матчей Испании на турнире.

Ведь в плей-офф наверняка может быть дополнительное время (не говоря уже добавленному к основному) и даже пенальти - таки е игры явно завершатся позже 11 вечера. Пока испанцы комментариев по данной проблеме не давали, штраф за каждое такое нарушение - 30 тысяч евро.