Месси отметил свое 37-летие в компании аргентинских фанатов - общался через окно, а затем угостил праздничным тортом

Празднует на Кубке Америки в США.

24 июня нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», отметил 37-летие.

Месси является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок страны и 8 раз становился обладателем Суперкубка, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка. Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз.

К торжественному дню команда подготовила для Лео огромные праздничные торты.

Толпы болельщиков пришли к отелю, где базируется сборная, и Месси не оставил их без внимания.

И даже угостил праздничным тортом.