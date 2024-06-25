Месси отметил свое 37-летие в компании аргентинских фанатов - общался через окно, а затем угостил праздничным тортом
Празднует на Кубке Америки в США.
24 июня нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», отметил 37-летие.
Месси является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок страны и 8 раз становился обладателем Суперкубка, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка. Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз.
К торжественному дню команда подготовила для Лео огромные праздничные торты.
Толпы болельщиков пришли к отелю, где базируется сборная, и Месси не оставил их без внимания.
И даже угостил праздничным тортом.