Аргентинские фанаты заполонили улицы Нью-Йорка - теперь Таймс-сквер похож на Буэнос-Айрес после финала ЧМ 🔥🔥🔥

Кубок Америки в США стартовал!

В США стартовали матчи 1-го тура Кубка Америки: в ночь на пятницу сборная Аргентины, действующий чемпион турнира, обыграла Канаду (2:0), в ночь на понедельник США победили Боливию (2:0), Уругвай - Панаму (3:1), а накануне Бразилия сыграла вничью с Коста-Рикой (0:0).

Тем временем аргентинские болельщики прибыли в Нью-Йорк, следующий матч их команда сыграет против Чили на стадионе в Нью-Джерси.

Появление такого количества фанатов на Таймс-сквер превратило американский город в Буэнос-Айрес отмечавший победы Аргентины на ЧМ.